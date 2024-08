YouTube : les pirates ne pourront plus vous pirater, merci l’IA

© Envato

Google lance un outil basé sur l’IA pour aider les créateurs à récupérer leurs comptes YouTube piratés plus rapidement

L’outil est actuellement limité à certains créateurs et disponible uniquement en anglais, avec des plans d’expansion future

En cas d’échec de l’outil, les utilisateurs sont invités à contacter @TeamYouTube sur X pour une assistance supplémentaire

Ce n’est un secret pour personne, Google bourre ses applications avec l’IA, rien que Photos y a droit depuis peu. Sans oublier Gemini, un assistant qui s’invite un peu partout au fil des mises à jour. Aujourd’hui, c’est YouTube qui y a droit avec un nouvel outil de récupération pour les comptes piratés. Cette nouveauté, annoncée sur le site de support officiel de YouTube, vise à simplifier et accélérer le processus de récupération pour les créateurs de contenu victimes de piratage.

À lire > Télécharger une playlist complète sur YouTube : voici notre tuto

YouTube facilite la récupération de compte via l’IA

L’outil, accessible via Aide YouTube, utilise l’IA pour guider les utilisateurs à travers le processus de récupération sans nécessiter l’intervention directe du support Google. Le chatbot pose une série de questions sur la chaîne, notamment concernant les changements non autorisés récents, pour évaluer la situation.

Si l’outil confirme le piratage du compte, il permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle plus rapidement que les méthodes précédentes. Auparavant, la récupération nécessitait un contact direct avec le support Google et pouvait entraîner de longues périodes d’attente pour la vérification.

© Google

Toutefois, l’accès à cette fonctionnalité est actuellement limité à certains créateurs, sans précision sur les critères de sélection. Google prévoit d’étendre l’accès à tous les créateurs à l’avenir, une fois l’efficacité de l’outil confirmée. Pour le moment, l’outil n’est disponible qu’en anglais.

Il est important de noter que même si un compte a été piraté, l’outil ne garantit pas la vérification des informations dans tous les cas. En cas de problème, Google recommande de contacter @TeamYouTube sur X pour une assistance supplémentaire.

Des outils d’IA pour accélérer les processus ?

Bien que certains puissent percevoir cet outil comme un moyen de réduire les coûts en diminuant les ressources allouées au service client, les outils d’IA peuvent offrir une solution plus rapide et moins fastidieuse que le contact avec un représentant humain. L’efficacité de l’outil dépendra de sa précision et de sa capacité à vérifier les comptes piratés par rapport à une intervention humaine.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre le piratage des comptes en ligne, un problème croissant face à l’ampleur des méthodes utilisées par les pirates comme le phishing, simpliste mais très efficace. Le succès de cet outil pourrait potentiellement influencer d’autres plateformes à adopter des solutions similaires pour protéger leurs utilisateurs.