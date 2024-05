Google Photos : la retouche par IA est gratuite pour tous, sous certaines conditions

Les fonctionnalités de retouche photo par intelligence artificielle (IA) introduites avec les Pixel 8 sont désormais disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs de Google Photos, que ce soit sur Android ou iOS ! Il y a toutefois quelques limites et conditions à respecter.

Crédit : Google

Google a décidé de rendre accessible à tous les smartphones ses outils d’intelligence artificielle de Photos. Cela inclut notamment “l’Éditeur Magique”, jusqu’ici réservé à ses smartphones Pixel 8. La mise à jour a commencé sur les vieux Pixel (6,7) et sera bientôt disponible sur tous les appareils Android et iOS.

Début avril, on savait déjà que les fonctions de retouche par IA allaient devenir gratuites, suite au dépiautage d’un APK de la bêta de Google Photos. Dans une publication de blog, Google avait rapidement confirmé la nouvelle. C’est désormais une réalité. Cependant ces fonctionnalités sont limitées : il ne faudrait pas que les acheteurs de la gamme Pixel 8 voient tous leurs avantages s’envoler.

Désormais, les utilisateurs iOS et Android ont accès gratuitement aux outils d’IA suivants :

Gomme magique

Éditeur magique

Dé-flouter

Suggestion de ciel

“Color pop”

Effets HDR

Flou et lumière pour les portraits

Photos cinématiques, également bientôt disponible pour les vidéos

Styles dans l’éditeur de collages

Effets vidéos

Seulement 10 photos modifiées par l’éditeur magique pourront être sauvegardées chaque mois par les utilisateurs non-payants de Google Photos. Pour dépasser cette limite, il faudra souscrire à un abonnement Google One Premium… ou s’acheter un smartphone Pixel. En outre, les smartphones Android devront répondre à certaines exigences matérielles : Android OS 8.0 ou supérieur, 4 Go de RAM et un chipset 64 bits.

Ces pré-requis sont loin d’être inaccessibles. Difficile de voir une tentative de Google de se faire de l’argent directement sur le dos des utilisateurs. La grande majorité n’aura pas besoin de modifier plus de 10 photos par mois avec l’Éditeur magique. Ces fonctionnalités sont ainsi accessibles au plus grand nombre.

Cela peut faire froid dans le dos : les photos de nos smartphones sont de plus en plus manipulées. Il y encore pas si longtemps, il fallait demander à des professionnels ou à des amateurs compétents d’éditer ses photos à l’aide de Photoshop pour arriver à de tels résultats. L’IA de Google le fait maintenant gratuitement, pour tous.