Comment télécharger une playlist complète de vidéos sur YouTube ?

YouTube est l’une des plateformes les plus populaires pour consommer des vidéos, qu’il s’agisse de musique, de tutoriels, de documentaires, ou de divertissements… Il peut être très tendant de vouloir télécharger des vidéos, notamment vos playlists préférées. YouTube permet de le faire, mais uniquement dans le but de pouvoir consommer votre contenu en étant hors-ligne. Pour télécharger des playlists et les stockers sur votre ordinateur ou votre smartphone sans payer d’abonnement, il vous faudra passer par des services tiers.

Toutefois, télécharger des vidéos et des playlists YouTube n’est pas toujours simple ni sans risque. Entre les questions de légalité et les dangers liés aux logiciels malveillants, il est important de connaître les bonnes pratiques et les outils fiables pour accomplir cette tâche en toute sécurité. Ce guide a pour objectif de vous fournir toutes les informations nécessaires pour télécharger des playlists YouTube de manière sécurisée, en utilisant des logiciels et des services en ligne adaptés à vos besoins.

Avant de pouvoir télécharger une playlist complète sur YouTube, il faut d’abord savoir comment en obtenir le lien. Cette étape est simple, mais elle peut prêter à confusion pour ceux qui ne sont pas familiers avec les options de partage de YouTube. Voici comment vous y prendre.

Tout d’abord, vous devez accéder à la playlist en question. Cela peut se faire de différentes manières. Vous pouvez soit vous rendre directement sur la chaîne YouTube qui propose la playlist, soit la trouver via une recherche YouTube. Si vous la trouvez via une vidéo, vous pouvez vérifier qu’elle fait partie d’une playlist car les autres vidéos de la playlist s’afficheront à la droite de celle-ci, ainsi que son titre.

Pour obtenir le lien de la playlist, regardez juste en dessous du titre de la playlist ou dans la barre d’adresse de votre navigateur. Il y a plusieurs méthodes pour copier ce lien :

Méthode via le bouton de partage : YouTube propose aussi un bouton de partage. Cliquez dessus, puis sélectionnez "Copier le lien". Cela vous permettra de récupérer un lien qui redirige vers la même playlist.

💶 Télécharger une playlist grâce à YouTube Premium

Si vous êtes abonné à YouTube Premium, vous pouvez facilement télécharger une playlist complète, que ce soit sur votre mobile ou directement sur votre ordinateur. Cette méthode est non seulement simple mais aussi entièrement légale, vous permettant de profiter de vos vidéos préférées hors ligne à tout moment. Voici comment procéder.

Tout comme dans la première partie où nous avons appris à récupérer le lien d’une playlist, accédez à la playlist que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez soit la rechercher directement dans YouTube, soit y accéder via le lien que vous avez déjà copié.

Sur mobile :

Rendez-vous sur la playlist que vous souhaitez télécharger.

Sous le titre de la playlist, vous trouverez une icône de téléchargement

Cliquez sur cette icône

Le téléchargement commencera automatiquement.

Sur ordinateur :

Rendez-vous sur la playlist que vous souhaitez télécharger.

Sous le titre de la playlist, vous verrez un bouton Télécharger . Cliquez dessus pour lancer le téléchargement de la playlist sur votre ordinateur.

Une fois le téléchargement terminé, vous pourrez accéder aux vidéos téléchargées via l'onglet "Bibliothèque".

Il est important de noter que, bien que YouTube Premium permette de télécharger des playlists complètes, cela ne signifie pas que vous possédez physiquement les vidéos sur votre appareil sous forme de fichiers que vous pouvez transférer ou éditer. En réalité, les vidéos téléchargées sont stockées dans l’application YouTube elle-même et ne peuvent être lues qu’à partir de celle-ci.

Ces vidéos sont uniquement destinée à une lecture hors ligne via l’application YouTube, lorsque vous n’avez pas de connexion internet. Il vous faudra cependant vous connecter à Internet au moins une fois tous les 30 jours pour continuer à avoir accès à ces vidéos.

💿 Les logiciels pour télécharger des playlists YouTube

4K Video Downloader

4K Video Downloader est un outil polyvalent permettant de télécharger des playlists YouTube sur divers appareils, que ce soit sous Windows, Mac OS, Linux, ou même Android. Il se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa capacité à télécharger des vidéos en haute résolution, jusqu’à 8K. Vous pouvez également choisir parmi plusieurs formats de sortie, comme MP4, MKV, et même extraire l’audio en MP3. Bien que certaines fonctionnalités soient réservées à la version payante, la version gratuite reste largement suffisante pour la plupart des utilisateurs.

Rendez-vous sur le site 4K Video Downloader et installez le logiciel sur votre appareil.

sur votre appareil. Ouvrez-le et sélectionnez la plateforme d’origine de votre playlist, ici YouTube

Ouvrez YouTube, trouvez la playlist que vous souhaitez télécharger, et copiez l’URL de la playlist.

Coller le lien dans 4K Video Downloader puis laissez le logiciel analyser la playlist.

Sélectionnez les vidéos à télécharger, choisissez la qualité, le format de sortie, et les sous-titres si besoin.

Cliquez sur “Télécharger” pour lancer le processus. Une fois terminé, retrouvez vos vidéos dans le dossier de sortie spécifié.

Le logiciel est gratuit mais une limite de téléchargement journalière est imposée. Pour passer outre, il vous faudra payer un abonnement.

SnapDownloader

SnapDownloader est un logiciel conçu pour le téléchargement de vidéos et de playlists YouTube compatible avec Windows et Mac OS. Ce programme se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa capacité à télécharger des vidéos en haute qualité, jusqu’à 8K, dans divers formats comme MP4, AVI, et MP3. Il est particulièrement apprécié pour son interface intuitive.

Obtenez SnapDownloader depuis le site officiel et installez-le.

Accédez à YouTube, copiez l'URL de la playlist que vous souhaitez télécharger.

Ouvrez SnapDownloader, collez l’URL dans le champ dédié en haut à gauche, et attendez que toutes les vidéos chargent correctement.

en haut à gauche, et attendez que toutes les vidéos chargent correctement. Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez télécharger, format et la qualité

Cliquez sur “Télécharger” pour commencer le processus.

SnapDownloader est payant mais vous pouvez profiter d’un essai gratuit pendant 24h.

JDownloader

JDownloader est un gestionnaire de téléchargements open source compatible avec Windows, Mac OS, et Linux. Il est particulièrement utile pour télécharger des playlists YouTube en raison de sa flexibilité et de ses nombreuses options de configuration. Cependant, l’interface est beaucoup moins accessible que les logiciels que nous avons présentés jusque-là.

Téléchargez JDownloader depuis le site officiel et installez-le.

depuis le site officiel et installez-le. Accédez à YouTube et copiez l’URL de la playlist.

Ouvrez JDownloader, il détecte automatiquement le lien copié et l’ajoute à la liste des téléchargements en bas de la fenêtre

Lancez l'analyse des téléchargements et attendez qu'il termine

Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez télécharger et configurez les paramètres de qualité et de format.

Cliquez sur “Démarrer” pour lancer le téléchargement.

Le gros avantage, en plus d’être gratuit, c’est qu’il vous permet de choisir si vous souhaitez télécharger les fichiers vidéos, les fichiers audio ou bien les deux.

🌐 Les services en lignes pour télécharger des playlists YouTube

Loader.to

Loader.to est un service en ligne qui vous permet de télécharger des playlists YouTube sans avoir besoin d’installer de logiciel. Accessible depuis n’importe quel navigateur, ce service vous offre la possibilité de convertir et de télécharger des vidéos en plusieurs formats, tels que MP4, MP3, WAV, et plus encore. Loader.to est particulièrement apprécié pour sa simplicité d’utilisation.

Rendez-vous sur Loader.to.

Copiez l’URL de la playlist YouTube que vous souhaitez télécharger.

Collez l’URL dans le champ dédié sur Loader.to.

dans le champ dédié sur Loader.to. Sélectionnez le format souhaité.

Cliquez sur “Télécharger” pour lancer le processus. Les vidéos seront téléchargées directement sur votre appareil.

YouTubePlaylist.cc

YouTubePlaylist.cc est également un service en ligne gratuit qui permet de télécharger des playlists YouTube sans installer de logiciel. Ce site web offre une interface simple pour convertir des playlists entières en divers formats, comme MP4, MP3, et plus encore. En quelques clics, vous pouvez récupérer vos vidéos préférées directement sur votre appareil, avec des options de qualité et de format variées.

Rendez-vous sur YouTubePlaylist.cc.

Créez-vous un compte , c’est obligatoire pour pouvoir copier votre lien

Copiez l'URL de la playlist YouTube que vous souhaitez télécharger.

Collez l’URL dans le champ prévu sur le site.

Sélectionnez la qualité désirée ainsi que les vidéos que vous souhaitez télécharger en cochant “ All ”

” Cliquez sur “Download All“

Downloaderto.com

Downloaderto est un service en ligne gratuit qui vous permettra de télécharger vos playlists YouTube en différents formats, ces derniers sont d’ailleurs très nombreux, et en différentes qualités. Il est très simple d’utilisation et son interface est aussi intuitive que moderne.

Rendez-vous sur Downloaderto.com

Copiez l’URL de la playlist YouTube que vous souhaitez télécharger.

Collez l’URL dans le champ prévu sur le site.

dans le champ prévu sur le site. Sélectionnez la qualité désirée ainsi que le format

Cliquez sur “Download“

🧐 Est-ce légal de télécharger une playlist YouTube ?

Il n’existe aucune loi qui vous interdit de télécharger des vidéos YouTube tant qu’elles sont réservées à un usage personnel, mais cela peut tout de même constituer une violation des droits d’auteur si vous n’avez pas l’autorisation du détenteur des droits. De plus, la plateforme interdit explicitement le téléchargement de vidéos. Même si vous n’enfreignez aucune loi, utiliser des outils tiers pour le faire va à l’encontre des conditions d’utilisation de YouTube, sachez-le.

Cependant, la loi vous interdit d’utiliser ces vidéos pour un usage lucratif, puisqu’elles sont protégées par des droits d’auteurs. Une exception est faite pour les vidéos libres de droits, mais en théorie, YouTube vous interdit tout de même de les télécharger.

