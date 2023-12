YouTube : les publicités sur les téléviseurs deviennent plus longues, mais moins nombreuses

YouTube annonce le rallongement des publicités mais en contrepartie, il y en aura moins. Ce changement concerne uniquement le contenu publicitaire diffusé sur les téléviseurs. Pour les PC et smartphones, rien ne change à ce niveau.

© Envato

YouTube et la publicité, c’est une grande histoire d’amour. Il faut dire qu’une large partie du modèle économique de la plateforme repose dessus pour rémunérer les créateurs. Google ajuste constamment sa formule, n’hésitant pas à insérer sournoisement de la publicité en réduisant le bouton pour les passer. Depuis peu, celle diffusée sur les téléviseurs a été modifiée et elle est plus longue.

Des publicités moins fréquentes mais plus longues

Si vous regardez YouTube sur votre téléviseur, vous verrez moins de publicité. Bonne nouvelle non ? En fait, il y en a une mauvaise puisqu’elle est plus longue. La fréquence est réduite, la durée est allongée. La plateforme expérimente cette formule depuis septembre et désormais, l’ensemble des téléviseurs y ont droit.

Les utilisateurs ont aussi droit à un compte à rebours dans le coin inférieur droit indiquant le temps restant ou le moment où vous pouvez passer la publicité. Autrefois, le nombre de publicités s’affichaient dans le coin supérieur gauche avec leur compte à rebours.

Et ce n’est pas la seule nouveauté en termes de publicité. YouTube en affiche désormais entre les Shorts sur les téléviseurs, ce qui est déjà le cas depuis un PC ou sur smartphone. Pour rappel, il s’agit de courts contenus à la manière des vidéos sur TikTok, format vertical, qu’une intelligence artificielle peut même créer pour vous.

YouTube n’aime vraiment pas les bloqueurs de publicités

Depuis des mois, YouTube mène une guerre contre les bloqueurs de publicités. La demande pour ces extensions a explosé de 336% depuis leur traque par la plateforme de streaming. Certains rivalisent d’ingéniosité pour contourner ce blocage. Par exemple, l’une d’elles accélère les publicités tout en supprimant le son, ce qui est assez pratique et bien pensé.

Pour justifier ce blocage, YouTube parle d’un gros manque à gagner pour rémunérer ses créateurs grâce à l’argent de la publicité. La plateforme de streaming tente également de varier ses activités pour générer des revenus. Elle s’est notamment lancée dans le gaming avec 37 titres déjà disponibles.