YouTube Music affiche les paroles dans ses applications mobiles

Pour les fans de musique et plus précisément de karaoké, les applications mobiles YouTube Music sont désormais capables d’afficher les paroles des chansons. Le catalogue ne cessera de s’étoffer, la quantité de textes disponibles reste encore limitée.

Crédits : YouTube Music

2020 semble être l’année des fans de karaoké. En fin d’année dernière, Spotify proposait les paroles synchronisées avec la musique. En début d’année, c’est Apple Music qui voyait les paroles arriver sur macOS. Et maintenant, c’est au tour de YouTube Music.

2020, l’année des fans de karaoké

YouTube Music vient en effet d’apporter les paroles des chansons sur ses applications mobiles Android et iOS. Si c’est un premier pas, ce n’est pas encore la panacée pour les chanteurs amateurs. En effet, les textes sont affichés dans les informations relatives à la chanson, au même niveau que les raccourcis vers l’artiste ou l’album dont elle est extraite. Ce n’est pas à ce titre une vraie fonction karaoké avec les paroles synchronisées et ajoutées à la vidéo.

Pour afficher ces paroles, il suffit de lancer l’application YouTube Music et de rechercher une chanson. Une fois sur sa page, il suffit d’appuyer sur l’icône d’informations pour les voir apparaitre. Toutefois, quelques essais permettent de se rendre compte que les paroles disponibles sont encore rares. YouTube promet des mises à jour régulières, les textes sont fournis quotidiennement par l’entreprise LyricFind qui se charge des licences pour 4000 labels.

La version web de YouTube Music disposera bientôt de cette même fonctionnalité. Pour ceux qui souhaitent utiliser YouTube pour leurs sessions de karaoké les plus folles, nous vous avions présenté YouKa qui permet d’isoler la partie musicale et d’afficher les paroles en rythme. Il est encore trop tôt pour savoir si YouTube va pousser dans cette voie ou si l’entreprise va se contenter de la solution actuelle. La concurrence se durcissant, on peut toutefois espérer le meilleur.

Crédit : Tryo / YouTube Music

Source : The Verge