Zelda Breath of the Wild : un mod 8K raytracing au rendu incroyable

Zelda Breath of the Wild n’est plus à présenter. Le jeu initialement sorti sur Wii U, puis porté sur Nintendo Switch a connu l’un des plus gros succès de ces dernières années. Le jeu s’est vendu au total à plus de 20 millions d’exemplaires, ce qui en fait le jeu le plus vendu de la saga Zelda. Et de loin. Il s’est même positionné dans le top 50 des jeux les plus vendus de tous les temps, en seulement 4 ans. Et bien que ce ne soit pas la seule raison de son succès, le jeu est plutôt joli par rapport aux capacités techniques de la Nintendo Switch. Aujourd’hui, il prend une autre dimension à travers le travail d’un moddeur, qui a retravaillé le jeu pour proposer des graphismes en 8K et intégrer le support du raytracing. Et le résultat est incroyable.

Le rendu de Zelda Breath of the Wild en 8K. Crédit : YT / Digital Dreams

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est l’un des jeux les plus aboutis techniquement sur Nintendo Switch. Il propose un monde ouvert gigantesque, avec de jolis graphismes et un framerate plutôt stable. Considérant les limitations techniques de la console de Nintendo, BOTW propose des performances honorables. Toutefois, ce n’était pas suffisant pour Digital Dreams, qui a décidé de retravailler le jeu pour lui donner l’aspect le plus joli possible et de publier le résultat sur YouTube. Même si la beauté du jeu vient principalement de sa direction artistique, le travail effectué est impressionnant.

Zelda BOTW en 8K, le mod est magnifique, et sublime le jeu de base

Le premier lieu présenté est la forêt Korogu, et le résultat est bluffant. Les textures sont très nettes, et l’ensemble avec les jeux de lumière est vraiment sublime. Il faut dire que la direction artistique de ce lieu en particulier était déjà particulièrement réussie. Le second lieu est moins flatteur, puisque la zone est une plaine où la visibilité est lointaine, occasionnant pas mal de clipping inhérent au jeu de base. En revanche, la qualité des textures proches et des reflets est remarquable.

Le framerate semble plutôt stable, même au cours des quelques combats présentés. La séquence se termine dans une clairière après avoir aperçu le château d’Hyrule au loin. Ensuite, Digital Dreams nous emmène près du village Piaf où un passage en paravoile montre à quel point le raytracing améliore le rendu des reflets sur l’eau. Les rochers gagnent également en finesse. L’arrivée au village Piaf montre également à quel point les personnages sont détaillés. Force est de constater que le rendu de ce mod est spectaculaire.

Les fans de Zelda sont actuellement dans l’attente de Breath of the Wild 2, qui ne devrait pas tarder à donner des nouvelles. Alors que la série a 35 ans cette année, beaucoup de fans attendaient une célébration, et Nintendo a annoncé la remasterisation de Zelda Skyward Sword, qui sortira en Juillet. Une bonne façon de patienter avant de passer aux choses sérieuses avec la suite de BOTW.

Zelda : Breath of the Wild a aussi son remake en 2D

Source : comicbook.com