The Legend of Zelda : Skyward Sword HD arrive, en attendant Breath of the Wild 2

Nintendo a annoncé hier la sortie de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, à l’occasion du Nintendo Direct. La sortie officielle est prévue pour le 16 juillet 2021.

Après plus d’un an de patience, les attentes autour de ce « vrai » Nintendo Direct étaient pour le moins énormes. Après une longue période sans vraies nouvelles d’un nouveau gros jeu Nintendo, les fans espéraient de grosses annonces. En tête de liste, la communauté Nintendo attendait des nouvelles de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Pour les 35 ans de la série Zelda, le moment semblait idéal pour faire une grosse annonce sur la licence. Malheureusement, les fans vont devoir, encore, faire preuve de patience. En effet, faute d’entendre parler de Breath of the Wild 2, c’est bel et bien un portage HD de The Legend of Zelda : Skyward Sword qui a été annoncé.

Crédit : Nintendo

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, une bonne nouvelle atténuée par une pointe de déception

Durant ce Nintendo Direct, les joueurs ont vu Eiji Aonuma annoncer que, malheureusement, nous n’aurions pas de nouvelles de BOTW2. En tout cas pas pour le moment. Une annonce qui a provoqué de la frustration chez les fans, impatients d’en savoir plus sur le prochain jeu original de la série.

En revanche, il y aura donc bien un portage HD de Skyward Sword, comme annoncé l’an dernier par plusieurs sources. The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sera disponible dès le 16 juillet 2021. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo E-Shop, et une paire de Joy-Con « collector » aux couleurs du jeu sera disponible le jour de la sortie en magasin.

Les nouveaux Joy-Con collector « The Legend of Zelda : Skyward Sword HD ». Crédit : Nintendo.

Toute déception mise à part, ce nouveau portage va, à n’en pas douter, ravir les fans de la licence. Il va donner une chance à ceux qui n’ont pas possédé de Wii de pouvoir se plonger dans ce titre. Et aux fans de s’y replonger, évidemment. Le très bon point de The Legend of Zelda : Skyward Sword est son gameplay par les gestes. Il offre une approche originale et rafraichissante du genre Action/Aventure.

Pendant la présentation, Eiji Aonuma a évoqué que Skyward Sword était le dernier jeu Zelda à être sorti avant BOTW. Il a notamment rappelé que certains éléments de Skyward Sword ont été repris dans les mécaniques de BOTW. En particulier, la paravoile, et la jauge d’endurance. Il semble tout de même important de préciser que Skyward Sword est fondamentalement différent de BOTW. Tout en étant un très bon jeu.

The Legend of Zelda : Skyward Sword, un gameplay réadapté pour les Nintendo Switch

De par l’absence de nouvelles de la suite de BOTW, cette annonce a donc laissé un goût amer à certains fans, qui en attendaient plus à l’occasion des 35 ans de la licence. Toutefois, The Legend of Zelda : Skyward Sword est un excellent jeu. Il n’est pas le titre le plus plébiscité de la licence, certes, mais il reste très bon. Il propose entre autres un gameplay différent qui convient tout à fait au style de la Nintendo Switch.

Le gameplay, parlons-en justement. Si le portage ne pose pas de problème pour la Switch standard, Nintendo a dû s’adapter à la Switch Lite. En effet, le Skyward Sword original, sorti sur Wii donc, n’était jouable que via les gestes. Aucune alternative à la manette classique n’était proposée. C’était d’ailleurs bien le but de ce Zelda, proposer un gameplay nouveau et exploiter les particularités offertes par le combo Wiimote-Nunchuk.

Par conséquent, ce portage HD de Skyward Sword sera jouable à la manette dite « classique ». Les mouvements seront alors remplacés par l’utilisation du stick droit. Cela donnera donc la possibilité aux fans allergiques au gameplay basé sur les mouvements d’apprécier le titre. En attendant The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, qui après avoir été espéré pour 2020, commence à provoquer l’impatience des fans.

Source : techradar.com