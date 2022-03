Zelda Ocarina of Time : le portage PC en HD désormais disponible

Un portage non-officiel de The Legend of Zelda : Ocarina of Time est désormais disponible sur PC. L’occasion de se replonger dans ce chef d’oeuvre sublimé par des graphismes bien plus léchés.

Un portage pour goûter aux joies d’Ocarina of Time sur votre PC – Crédit : Harbour Masters

Bien avant le succès de Zelda Breath of the Wild, les joueurs se sont frottés à une flopée d’autres titres mettant en vedette Link. Sorti en 1998 sur NIntendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time est l’un des plus emblématiques. On y incarne le jeune Link, qui doit arpenter Hyrule pour stopper les plans machiavéliques de Ganondorf. Et le titre classique de la N64 a désormais le droit à une seconde jeunesse.

Déterminé à porter le jeu sur PC, le développeur Harbour Masters est arrivé à ses fins. Son portage non-officiel est à présent disponible. Une excellente nouvelle pour les aficionados de la franchise qui vont pouvoir redécouvrir le jeu remis au goût du jour grâce à des graphiques HD et une résolution ultra-large. Qui plus est, le portage prend en charge le clavier, le modding et même la visée gyroscopique.

Zelda Ocarina of Time : comment y jouer sur PC

À l’avenir, des mises à jour sont même prévues afin d’intégrer des images en 60 FPS et de rendre macOS et Linux compatibles avec le portage. Information importante, cette mouture PC est alimentée par un logiciel nommé Ship of Harkinian. Lequel est disponible au téléchargement sur le discord éponyme. Une fois téléchargé, le logiciel vous demandera d’utiliser un fichier ROM légal d’Ocarina of Time afin d’obtenir la fameuse version PC.

Harbour Masters espère ainsi que cette technique le protégera d’une éventuelle action en justice intentée par Big N. Auprès de VGC, le développeur souligne qu’il prévoit également de réaliser un portage PC similaire de Zelda Majora’s Mask. Il se mettra au travail une fois que la décompilation du code sera achevée.

