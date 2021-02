Super Mario 64 : un youtubeur joue au portage PC avec une GeForce RTX 3090 et le ray tracing activé

Et si Super Mario 64 était sorti en 2021 et non en 1997 ? Le jeu de plateformes de Nintendo bénéficierait du ray tracing comme c’est le cas du portage PC présenté par un youtubeur qui joue avec une NVIDIA GeForce RTX 3090.

Super Mario 64 est véritablement devenu un jeu intemporel près de 25 après sa sortie, en 1997 pour les joueurs européens et en 1996 pour les joueurs américains et japonais. Que ce soit par le biais de la compilation Super Mario 3D All-Stars sur la Switch qui contient aussi Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy ou du portage PC en 4K sans émulateur, Super Mario 64 fait toujours autant parler de lui.

Le portage PC de Super Mario 64 avec le ray tracing – Crédit : Darío / YouTube

Avec le lancement des nouvelles cartes graphiques qui souffrent encore de la pénurie à travers le monde, les joueurs, enfin les plus chanceux qui ont pu s’en procurer une, profitent majoritairement des sorties les plus récentes. Néanmoins, d’autres joueurs comme le youtubeur « Darío » profitent de la puissance des GPU pour mettre à l’épreuve des jeux iconiques qui ont marqué les générations. En effet, Darío a lui-même dit : « j’ai acheté une carte graphique à 1 500$ pour jouer à Super Mario 64 avec le ray tracing ».

Super Mario 64 en version (presque) next-gen

Darío a partagé la vidéo de gameplay du portage PC de Super Mario 64 avec une GeForce RTX 3090 et le ray tracing activé sur YouTube. Comme vous pouvez le constater, il s’agit indéniablement de la plus impressionnante version du jeu que l’on ait vue jusqu’à présent. Avec le ray tracing, le portage PC gagne une dimension presque next-gen. Les effets de réflexion, de réfraction et d’ombre sont totalement impressionnants.

Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’avoir la GeForce RTX 3090 que nous avons eu l’occasion de tester pour profiter du portage PC de Super Mario 64 dans les mêmes conditions graphiques exceptionnelles. N’importe quelle carte compatible avec le ray tracing suffit. De plus, le portage PC ne donne pas directement accès à de tels graphismes, même avec une GeForce RTX. Le youtubeur Darío a précisé qu’il s’agit d’un mod spécifique « en cours de développement pour le portage PC de Super Mario 64 créé par la communauté ».

Enfin, nous ne savons pas encore si Nintendo va décider de mettre fin au portage PC étant donné la réaction habituelle du géant japonais vis-à-vis des contenus non officiels de ses jeux. En attendant, Darío continue de travailler sur le mod du portage de Super Mario 64. D’ailleurs, quelqu’un a récemment découvert un easter egg de l’original Donkey Kong dans l’intro de Super Mario 64 sur la Nintendo Switch via Super Mario 3D All-Stars.

