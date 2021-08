Zelda Breath of the Wild : voici la mort la plus malchanceuse de Link

Un joueur de The Legend of Zelda : Breath of the Wild a partagé une vidéo de son gameplay avec la communauté. Elle montre une mort extrêmement malchanceuse de Link alors qu’il escaladait les remparts du Château d’Hyrule.

Le monde ouvert de The Legend of Zelda : Breath of the Wild est connu pour être impardonnable. Les nombreux Gardiens qui y règnent sont sans pitié. Ils essayent d’exterminer Link par tous les moyens possibles, que ce soit avec des rayons laser ou des épées et boucliers. Tous les joueurs de Zelda Breath of the Wild ont déjà vu Link mourir à cause d’un Gardien.

Link dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild – Crédit : Nintendo

Néanmoins, le joueur « u/RetroGameDays36 » ne s’attendait pas à voir une mort aussi malchanceuse de Link. Il a partagé la vidéo de sa mésaventure sur Reddit. Les joueurs plus expérimentés ont expliqué ce qu’il s’est réellement passé derrière cette fin tragique de Link. D’ailleurs, un autre joueur a réussi à ouvrir le coffre « impossible » qui ne contenait finalement pas grand-chose d’intéressant.

Cette mort terrible de Link n’était finalement pas un pur hasard

Le joueur était en train d’escalader les remparts du Château d’Hyrule. Il s’agit du donjon final du jeu qui est donc le plus difficile à terminer. En haut des remparts, le joueur se fait viser par un rayon laser meurtrier qu’il arrive à éviter. Il grimpe alors sur la tour la plus proche dans l’espoir d’être abrité du rayon laser. Cependant, le rayon laser explose sur la tour et projette Link dans le vide avec le moteur physique du jeu.

Heureusement, Link peut s’échapper en volant avec son parapente. Le joueur pensait alors être tiré d’affaire. Soudainement, une carcasse de Gardien tombe sur Link en plein vol et le projette au sol. Le joueur n’a rien pu faire. Aussi invraisemblable que cette situation semble être, il y a en fait une explication.

L’utilisateur « Mr_Noh » a précisé que : « c’est un évènement scénarisé. Si vous marchez ou courez sur le chemin en dessous, le Gardien mort tombera avant que vous n’y arriviez ». Les joueurs qui sont en parapente ou en moto ne peuvent néanmoins pas éviter le Gardien mort qui tombe toujours au même endroit. En tout cas, cela prouve que les joueurs continuent encore de découvrir de nouveaux secrets de The Legend of Zelda : Breath of the Wild plus de 4 ans après la sortie du jeu. En ce moment, un fan de Zelda est en train de recréer le royaume d’Hyrule dans Minecraft.

Source : Screen Rant