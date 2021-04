Zoom : une nouvelle fonctionnalité rassemble les participants sur un même arrière-plan virtuel

Zoom a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité pour renforcer l’immersion des appels vidéo. L’un des plus populaires services de visioconférence vient d’introduire « Immersive View ». Cette fonctionnalité permet de rassembler jusqu’à 25 participants d’un appel dans un même arrière-plan virtuel. Les participants peuvent ainsi « se connecter et collaborer dans un espace de réunion virtuel cohérent », a précisé Zoom.

6 utilisateurs rassemblés dans un arrière-plan virtuel sur Zoom – Crédit : Zoom

Avec un arrière-plan virtuel partagé, les participants d’une visioconférence bénéficient d’un espace de travail plus professionnel. En effet, l’arrière-plan virtuel remplace le système habituel de grille dans lequel chaque participant a sa propre vignette. D’ailleurs, Zoom a aussi récemment ajouté des filtres pour modifier votre visage et votre maquillage.

Les arrière-plans virtuels partagés de Zoom renforcent l’immersion des réunions

Zoom a toujours eu la particularité de permettre à ses utilisateurs de choisir leur propre arrière-plan. Les autres services lui avaient alors emboîté le pas. Par exemple, Microsoft avait ajouté l’année dernière une fonctionnalité similaire dans son application Teams. De son côté, Google avait aussi déployé en novembre dernier des arrière-plans personnalisés pour les appels vidéo sur Google Meet.

D’ailleurs, Zoom n’est pas le premier à introduire un arrière-plan virtuel partagé pour les visioconférences. Cela est déjà disponible depuis plusieurs mois sur Microsoft Teams grâce au « Together Mode » afin de rendre les réunions plus productives et moins stressantes. Zoom a expliqué que sa nouvelle fonctionnalité permet de « créer le sentiment d’être dans une salle de classe, une salle de conférence, un auditorium de conférence ou votre lieu préféré pour retrouver des amis ».

Avec l’Immersive View de Zoom qui est nativement disponible sur les MacBook M1, l’intelligence artificielle du service extrait votre visage du fond et le place dans l’arrière-plan virtuel partagé par tous les autres utilisateurs de l’appel. D’ailleurs, cette fonctionnalité est compatible jusqu’à 25 participants au maximum. S’il y a plus de personnes, les participants supplémentaires sont affichés dans des vignettes séparées.

L’animateur de la visioconférence a la responsabilité de placer manuellement ou automatiquement les participants dans l’arrière-plan partagé. Néanmoins, si l’appel vidéo est enregistré, il ne le sera pas au format avec l’arrière-plan, mais au format traditionnel avec la grille.

Source : Engadget