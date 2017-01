Fisher Price lance un vélo d'appartement connecté pour les enfants

Alors que de nombreux enfants passent leur temps libre devant la télé, le vélo d’appartement connecté de Fisher-Price pourrait bien intéresser les parents qui espèrent changer cette habitude. Il faut dire que cette invention est destinée à des jeunes toujours plus férues de technologie.

Fisher-Price, la marque américaine de jouets, vient de dévoiler son vélo d’appartement connecté, nommé Think & Learn Smart Cycle. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, l’appareil ressemble à un vélo stationnaire classique, mais le design est fidèle aux autres gammes de jouets de l’entreprise américaine. Dans un monde où presque tout est connecté à Internet, ce vélo connecté permet une introduction ludique et facile au monde numérique pour les enfants.

Connectivité et jeux

Le vélo propose une connexion avec une télévision ou une tablette de Fisher-Price. Amazon Fire, Android TV et Apple TV sont pour l’instant les seuls appareils à accepter une connexion par Bluetooth. Par ailleurs, un emplacement spécial est destiné à la tablette, écartant tout risque de casse.

>>> Lire aussi Tout pour bien choisir son casque Bluetooth

L’utilisateur pédale et avance dans un jeu éducatif axé sur la lecture et les mathématiques. Si l’application par défaut est gratuite, les autres jeux coûtent à partir de 4,99 $ en téléchargement. Fisher-Price prévoit de lancer Think & Learn Smart Cycle courant début 2017 à un prix de 149 $.