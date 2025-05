Dernier appel pour Skype : sauvegardez vos souvenirs avant qu’ils ne disparaissent à jamais

© Envato, Microsoft

Adieu Skype

Pendant des années, Skype a incarné la visioconférence à l’échelle mondiale, que ce soit entre amis, collègues ou partenaires professionnels. Aujourd’hui, il cède définitivement sa place à Microsoft Teams (version gratuite). L’annonce de cette fermeture, communiquée par Microsoft il y a quelques semaines, signe la retraite d’un outil qui a profondément marqué les débuts de la communication en ligne.

Skype a été l’un des premiers services grand public à démocratiser les appels vidéo, les messages instantanés et les conversations internationales à moindre coût. Pendant des années, il a permis de rapprocher les distances, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Mais face à la montée en puissance d’alternatives plus modernes et mieux intégrées, comme Zoom, Google Meet, FaceTime et Microsoft Teams, le logiciel avait peu à peu perdu de sa superbe.

Ce lundi, la déconnexion est définitive. Pourtant, tout n’est pas perdu pour les nostalgiques ou les utilisateurs qui souhaitent conserver une trace de leurs échanges.

Il est encore temps de sauvegarder vos données Skype

Si vous êtes déjà passé à Microsoft Teams, vos données (appels, messages, contacts, fichiers) ont probablement été automatiquement transférées à la nouvelle plateforme. En revanche, si vous avez simplement arrêté d’utiliser Skype sans adopter une autre solution, vos données demeurent stockées sur les serveurs de Microsoft. Dans ce cas, une exportation manuelle est nécessaire pour ne rien perdre.

Pour ce faire, il vous suffira de vous rendre sur la page officielle dédiée à l’exportation des données sur le site de Microsoft. Une fois connecté à votre compte Skype ou votre compte Microsoft associé, sélectionnez les éléments que vous souhaitez récupérer (conversations et fichiers), cliquez sur “Envoyer la demande” puis confirmez.

L’exportation peut demander un certain temps, allant de quelques minutes à plusieurs heures, selon le volume de vos fichiers. Une fois votre archive prête, vous pourrez revenir sur la même page pour la télécharger. Le fichier est fourni au format TAR, qu’il faudra extraire à l’aide d’un logiciel de décompression adapté.

Pour faciliter la lecture de vos anciens messages, Microsoft recommande également l’utilisation de Skype Viewer, un outil simple qui permet de visualiser vos conversations directement dans un navigateur.

Gardez à l’esprit que vous avez jusqu’à janvier 2026 pour récupérer ce qui vous est précieux. Passé ce délai, les données seront définitivement supprimées des serveurs de l’entreprise, sans possibilité de retour.

Source : Le Massager