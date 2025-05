Google joue la carte du cinéma pour imposer sa tech auprès des jeunes

© ArtificialGeek_Studio / Pixabay

Google cherche à inscrire son univers technologique au cœur de l’industrie cinématographique

Dans un monde où l’influence culturelle se joue désormais sur les écrans de streaming, les réseaux sociaux et les plateformes de divertissement en ligne, Google entend bien s’imposer comme un acteur incontournable non seulement du numérique, mais aussi de l’imaginaire collectif. La firme ne cherche pas simplement à faire connaître ses produits, mais à les intégrer subtilement dans les récits et les univers qui captivent la jeunesse d’aujourd’hui.

L’objectif est clair : séduire une jeunesse de plus en plus tournée vers les produits Apple, surtout aux États-Unis, où iOS détient plus de 57% de parts de marché, contre un peu plus de 42% pour Android. Un chiffre qui contraste avec des marchés comme la France, où Android reste largement dominant.

Google veut agir en amont, en changeant la perception même de ses technologies

Depuis des années, Apple a largement dominé l’imaginaire collectif en apparaissant régulièrement dans les productions hollywoodiennes. Google, bien que très présent dans la vie quotidienne à travers Android, Chrome ou ses services cloud, reste bien plus discret sur ce terrain.

Avec “100 Zeros”, la firme entend donc inverser la tendance. Il ne s’agit plus de faire de la publicité traditionnelle, mais de s’immiscer au cœur même des histoires que les jeunes consomment au quotidien, en valorisant des outils comme l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Pour ce faire, l’entreprise s’est associée à Range Media Partners, un acteur clé dans le domaine de la production et de la stratégie de marque. Mais loin d’un simple placement produit opportuniste, Google veut proposer un contenu à forte valeur narrative et technologique. L’idée est de concevoir des œuvres originales, fictionnelles comme documentaires, qui intègrent de manière fluide et authentique les technologies de la firme. Les fonctionnalités récentes comme “Circle to Search” ou encore la vue immersive 3D sur Android pourraient être intégrées dans des récits engageants, afin de permettre aux spectateurs de les découvrir autrement que par une publicité.

Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, la diffusion de ces contenus ne se fera pas prioritairement sur YouTube. Google viserait des plateformes majeures de streaming comme Netflix, afin d’atteindre une audience plus large.

Il est important de mentionner que ce pari de la fiction comme outil de stratégie technologique n’est pas inédit. Microsoft l’avait déjà expérimenté avec succès en intégrant ses produits dans des séries emblématiques telles que Grey’s Anatomy, House of Cards et The Big Bang Theory. Aujourd’hui, Google reprend cette recette, mais en y ajoutant une dimension plus narrative et éducative.

