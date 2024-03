Meilleurs applications de montage gratuits sur Android et iPhone : lequel choisir en 2024 ?

Il est devenu courant de réaliser des vidéos et reportages rien qu’avec un téléphone. Certains proposent un environnement ultra professionnel, quand d’autres se destinent plus à une utilisation amateure. Découvrez les meilleurs logiciels de montage vidéo sur Android et iOS

Votre smartphone est devenue une véritable caméra de poche au fil du temps. Si au tout début du téléphone intelligent, son utilité était anecdotique, on peut désormais filmer jusqu’en 4K même sur un appareil de milieu de gamme. Les smartphones les plus chers permettent désormais de réaliser toutes sortes de projets, et ainsi se passer du port d’une lourde caméra et d’un trépied.

Les applications photo intégrées permettent également de switcher ultra facilement entre différents modes de captures, comme des modes cinématiques, professionnels ou basiques. Naturellement, des logiciels de montage ont émergé sur les boutiques d’applications sur iPhone et Android, permettant ainsi de produire un travail 100% nomade. Que vous soyez assis à un bureau ou dans le train, monter sur son smartphone est d’un confort redoutable. Voici donc les meilleurs logiciels de montage vidéo sur iOS et Android en 2024.

Notre top 3 des meilleurs logiciels de montage gratuits sur Android et iPhone

À lire aussi : meilleurs logiciels de montage gratuits sur Mac et Windows.

VN montage Video & Photo, le logiciel de montage le plus complet

VN montage vidéo & photo Le logiciel le plus complet On aime Simplicité déconcertante

Simplicité déconcertante Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes Version gratuite très honnête

Version gratuite très honnête 100 projets gratuits On n’aime pas On cherche encore…

Nous ne pouvons pas faire un guide sur les meilleurs logiciels de montage sur mobiles sans vous parler de VN. Il s’agit sans doute du logiciel le plus simple à utiliser, et disposant en plus de fonctionnalités professionnelles. C’est simple, sur VN, tout est paramétrable rien que sur la timeline. Le son, les effets, les cuts (découpages de rushs), les musiques la vitesse, etc… Vous n’avez pas à aller dans des sections de paramètres farfelues, tout est réglable sur une seule page.

Vous avez même la possibilité d’enregistrer une voix off directement depuis l’application, vous évitant ainsi de devoir le faire depuis une application tierce. Chaque rush est retouchable, que ce soit au niveau du volume, de la colorimétrie, de la luminosité et du contraste. Vous pouvez ajouter des noms, des signes sur chacun d’entre eux.

Point essentiel à savoir, VN offre un accès total à son application, gratuitement. Vous avez 100 projets gratuits, auxquels vous pouvez travailler en même temps, avant de devoir payer. C’est un sacré essai gratuit proposé, et si vous continuez à l’utiliser même après la centaine de projets achevés, payer un abonnement en vaudra sans doute la chandelle.

Les différents abonnements :

11,49 € / mois , essai gratuit de 7 jours, résiliable à tout moment.

, essai gratuit de 7 jours, résiliable à tout moment. 79,99 € / an (6,67 € / mois), essai gratuit de 7 jours, engagement sur une année.

Compatibilité : iOS, Android, Windows, Mac

Adobe Premiere Rush, le meilleur logiciel Adobe pour smartphones

Adobe Premiere Rush le meilleur logiciel Adobe pour smartphones On aime Interface épurée

Interface épurée Large choix de personnalisation

Large choix de personnalisation Version gratuite excellente On n’aime pas Export en 4K réservé à la version payante

Les célèbres logiciels Adobe ont aussi investi nos smartphones afin de proposer des applications plus légères et plus faciles d’accès. Adobe Premiere Rush en fait partie et comme la plupart de ses concurrents, le concept est de proposer une version beaucoup plus simple à utiliser qu’Adobe Premiere Pro. Sachez que Premiere Rush est aussi disponible sur Windows et MacOS, mais intéressons-nous à la version smartphones, disponibles sur Android et iOS. Pari réussi, puisque Premiere Rush ne s’enquiquine pas de fioritures ou autres paramètres compliqués. L’interface très épurée n’est pas sans rappeler celle de VN, puisque tout est faisable sur une seule page.

Si vous souhaitez découper, déplacer ou supprimer des rushs, tout est faisable facilement, puisque l’option tombe rapidement sous le doigt. Il vous suffit simplement d’entreposer vos vidéos comme vous le souhaitez simplement en les glissant avec vos doigts. La version gratuite propose également de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme le réglage des couleurs, l’ajout d’effets classiques comme un fondu ou de différentes transitions entre les rushs. Il est tout à fait possible de régler le volume de chaque piste, ou encore de personnaliser des titres animés.

Vous avez le choix entre de nombreux formats d’exportation, que ce soit de la 1080p ou de la 4K, à 30 ou 60 images par seconde. Premiere Rush propose une version payante à 11,99 € par mois. Le logiciel est fourni avec Premiere Pro, idéal si on souhaite s’attaquer à un plus gros morceau.

Licence Gratuite Télécharger Adobe Premiere Rush (1.2.17.3186) Playstore : (34428 votes) Appstore : (9003 votes) Multimédia, Video

Développeur Adobe Télécharger Adobe Premiere Rush

Compatibilité : iOS, Android, Windows, Mac

iMovie, le meilleur logiciel de montage pour iPhone

iMovie Le meilleur logiciel de montage pour iPhone On aime Énormément de possibilités

Énormément de possibilités Logiciel entièrement gratuit

Logiciel entièrement gratuit Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes Interface intuitive On n’aime pas Pas de réglages d'exportation

Pas de réglages d'exportation Pas disponible sur Android

iMovie est disponible sur MacOS, iPhone et iPad. iMovie compte sur une interface simplifiée afin de rendre le montage facile et plus grand public. Que ce soit sur MacOS ou iPhone, la philosophie est la même. C’est beaucoup plus simple à utiliser que Final Cut Pro X (le logiciel de montage payant exclusivement sur Mac), mais le public visé n’est absolument pas le même.

L’avantage, c’est qu’iMovie est entièrement gratuit, et ne propose pas de formules payantes. Les fonctionnalités sont nombreuses. Dès le début, on vous demande de choisir parmi trois pré-configurations : film magique (permettant de laisser le logiciel faire le gros du travail à votre place), story-board et Film, pour ensuite vous laisser guider par l’application. Le mode story-board est sans doute le plus intéressant et le plus complet puisque l’on va vous demander de choisir parmi un vaste catalogue de réglages prédéfinis, comme Cuisine, Fête, Bricolage ou encore jeu vidéo.

Chacun de ces modes possède une interface qui lui est propre pour pouvoir personnaliser votre projet à votre guise. C’est vraiment très bien pensé, même si un temps d’adaptation non négligeable sera nécessaire pour pouvoir exploiter le plein potentiel de l’application. On regrettera toutefois une exportation laborieuse, ne permettant même pas de choisir la résolution ni le nombre d’images par seconde.

Licence Gratuite Télécharger iMovie Appstore : (11264 votes) Video

Développeur Apple Télécharger iMovie

Compatibilité : iOS, Mac

KineMaster, le meilleur logiciel pour les professionnels sur smartphones

KineMaster le logiciel de montage le plus professionnel On aime Des effets professionnels à ajouter sur votre montage

Des effets professionnels à ajouter sur votre montage Version gratuite honnête en terme de fonctionnalités

Version gratuite honnête en terme de fonctionnalités Réglages du son très complets

Réglages du son très complets Réglages de la colorimétrie professionnels On n’aime pas Publicités intrusives sur la version gratuite

Publicités intrusives sur la version gratuite Interface difficile à appréhender

Kinemaster ne s’adresse pas vraiment aux amateurs, puisque son interface est plus difficile à appréhender que VN ou encore Premiere Rush. Forcément, les fonctionnalités intégrées sont de meilleure qualité et son surtout plus nombreuses. Vous aurez le choix parmi un vaste catalogue d’effets classiques disponibles sur n’importe quel logiciel. Une panoplie d’effets professionnels peuvent être choisis afin d’agrémenter vos vidéos. Cela comprend l’amélioration de la qualité de l’image et des réglages avancés de la colorimétrie de chaque rush.

Vous pouvez ajouter des voix off, des musiques, des effets sonores, mais aussi paramétrer le volume précisément grâce à un réglage avancé des décibels. La version gratuite est honnête, bien que les fonctionnalités les plus intéressantes sont réservées à la version payante. La timeline est différente des autres logiciels mentionnés ci-dessous. Les clips se chevauchent au lieu d’aller en dessous sur une piste séparée. C’est inhabituel si vous avez l’habitude d’utiliser un autre logiciel et le temps d’adaptation peut-être un peu longuet au début.

On notera également que la version gratuite est parsemée de publicités intrusives, perturbant le montage de votre projet. Ce n’est pas très sérieux, même pour une version gratuite.

Prix des abonnements :

Mensuel . 6,99 euros par mois, résiliable à tout moment.

. 6,99 euros par mois, résiliable à tout moment. Annuel. 44,99 euros par mois. Engagement sur un an.

Licence Gratuite Télécharger KineMaster – Editeur Vidéo Playstore : (5700118 votes) Appstore : (1144 votes) Video, IA

Développeur KineMaster Corporation Télécharger KineMaster – Editeur Vidéo

Compatibilité : iOS, Android

Canva, le meilleur logiciel de montage pour les créatifs

Canva Le meilleur logiciel de montage pour les créatifs On aime Interface intuitive

Interface intuitive De nombreux conseils

De nombreux conseils Une application ultra complète

Une application ultra complète Près de 250 000 modèles On n’aime pas Application assez limitée en version gratuite

Ce logiciel sort un peu du lot, puisqu’il est surtout centré sur la création graphique à base de modèles de photos ou vidéos personnalisables. Il est disponible sur Android et iOS et vous permet de concevoir des compositions graphiques à partir de vos photographies et autres illustrations. Son interface intuitive vous assurera une prise en main facile et rapide et ses 250 000 modèles disponibles permettent d’obtenir des résultats divers et variés.

Canva est également capable de vous conseiller sur le design et la conception à adopter pour votre projet lorsque vous avez une panne d’inspiration. Les modèles sont nombreux : affiches, cartes, vidéos, etc… Canva est polyvalent et saura vous guider afin de mener à bien votre projet. On notera que la version gratuite est assez limitée, de nombreux effets sont réservés à la version payante. Néanmoins, la formule gratuite reste honorable et permet d’apprivoiser le logiciel avant de passer éventuellement au forfait avec abonnement.

Prix des abonnements :

Mensuel. 5,99 € / mois pendant 3 mois, puis 11,99 € / mois. Sans engagement.

5,99 € / mois pendant 3 mois, puis 11,99 € / mois. Sans engagement. Annuel. 14 jours d’essai gratuits, puis 109,99 €. Engagement sur un an.

Licence Gratuite Télécharger Canva Playstore : (15719683 votes) Appstore : (42 votes) Photo, IA

Développeur Canva Télécharger Canva

Compatibilité : iOS, Android, Windows, Mac

Stop Motion Studio, le meilleur logiciel de montage pour les animations

Stop Motion Studio Le meilleur logiciel de montage pour les animations On aime Facilité d'utilisation

Facilité d'utilisation Fonctionnalités diverses

Fonctionnalités diverses Bande sonore entièrement modulable On n’aime pas Nombreuses fonctionnalités payantes avec des achats intégrés

Nombreuses fonctionnalités payantes avec des achats intégrés Interface uniquement en mode paysage

Clôturons ce guide par un logiciel un peu spécial, permettant, simplement avec votre smartphone, de créer des films d’animations à partir d’objets inanimés. D’où le terme stop motion, qui permet de donner vie à n’importe quel objet grâce à un logiciel intégré. Le procédé reste fastidieux puisque pour créer une seconde de vidéo, il faut prendre 25 photos, tout en déplaçant lentement votre sujet.

Stop Motion Studio permet de vous faciliter la vie grâce à des réglages avancés. L’application intègre directement une application photo, vous permettant de mettre automatiquement toutes les photos prises sur la timeline et ainsi de créer votre animation.

Vous pouvez définir des points d’entrée et de sortie, ajouter des arrière-plans, des arrière-plans ainsi que des fondus. Vous avez la possibilité de créer votre propre bande sonore grâce à des chansons de votre bibliothèque musicale ou avec le catalogue de sons intégrés. L’interface est d’office positionnée en mode paysage. Vous aurez donc l’impression de monter sur un ordinateur, mais les développeurs auraient peut-être du laisser le choix entre format portrait (smartphone) ou paysage.

Stop Motion Studio est gratuit mais il faut payer des packs pour débloquer les fonctionnalités. C’est d’ailleurs son principal défaut puisqu’au lieu de fonctionner avec un abonnement payant, les fonctionnalités se débloquent à l’aide d’achats intégrés.

Compatibilité : iOS, Android, Windows, Mac

Le logiciel de montage se choisit en fonction de vos besoins. Tous n’ont pas la même utilité et ne font pas la même chose. Si vous êtes un petit créateur de contenus, cherchant à faire des reportages ou des vidéos Youtube, nous vous conseillons de vous tourner vers KineMaster ou encore VN Video Editor. Dans l’optique où vous produisez principalement du contenu pour les réseaux sociaux, Adobe Premiere Rush est un bon challenger grâce à son interface allégée.

Si vous voulez vous diriger vers de la création digitale, comme des films de vacances, d’anniversaires, de graphiques, Canva et iMovie sont les applications idéales. Enfin, si vous êtes un réalisateur dans l’âme et êtes un fan de l’animation, Stop Motion Studio est le logiciel qu’il vous faut.

Il faut également vérifier les fonctionnalités de disponibles et tester plusieurs applications pour trouver celle qui vous convient le mieux. Sur smartphones, les logiciels sont généralement pensés pour être intuitifs afin de toucher un public plus large. En effet, le montage vidéo est encore perçu comme un outil très difficile à utiliser et destiné uniquement aux professionnels. Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro en sont de très bons exemples.

À lire aussi : comment ouvrir des images au format HEIC sur Windows ?

💰 Quel est le meilleur logiciel de montage gratuit ?

C’est très compliqué de trouver un logiciel de montage vidéo entièrement gratuit. Souvent, l’application va vous permettre de choisir la formule gratuite, mais en contreparties, vous aurez des fonctionnalités absentes ou encore un nombre limité de projets. Mais dans cette liste, il y en a un qui sort considérablement du lot : VN Video Editor.

Vous aurez accès à une panoplie complète de fonctionnalités plus ou moins professionnelles. Il est possible de créer des films ou reportages d’une simplicité déconcertante puisque tout peut se faire avec un seul doigt. Les rushs se déplacent et se coupent très facilement. La suppression de parties non essentielles à votre projet est aussi très facile. De plus, l’application vous permet de créer 100 projets gratuitement avant de devoir mettre la main au porte-monnaie. C’est extrêmement généreux.

📱 Puis-je retrouver mes projets sur ordinateur ?

La plupart des logiciels de montage sont multi-plateformes. Vous pouvez commencer votre montage sur votre smartphone et le continuer sur votre ordinateur. C’est le cas avec Adobe Premiere Rush qui dispose d’une version mobile (Android et iOS) et ordinateur (Windows et Mac). Il en est de même pour KineMaster et iMovie. Inversement, vous pouvez commencer votre projet sur ordinateur et le poursuivre sur appareil mobile, dans le train ou dans une salle d’attente pour ne pas perdre le fil.

À lire aussi : quels sont les meilleurs logiciels à installer en priorité sur son nouveau PC ?