À ne pas rater ! 83% de réduction pour une solution de cybersécurité premium

Quand vous utilisez votre ordinateur, vous souhaitez être protégé des attaques pirates, conserver vos données personnelles secrètes, sécuriser vos téléchargements, pouvoir regarder vos plateformes de streaming sans géoblocage… Et si on vous disait qu’une seule solution vous permet de faire tout ça et pour à peine plus de 2 euros par mois ? Cette solution, c’est tout simplement CyberGhost VPN.

Est-ce que vous connaissez CyberGhost VPN ?

Avec plus de 15 ans d’existence et d’expérience, c’est tout simplement le leader mondial du marché de la sécurité numérique et de la confidentialité. C’est d’ailleurs le VPN le plus recommandé et le mieux noté sur le site de notation Trustpilot.

Pour obtenir ces excellents résultats, CyberGhost VPN offre à la fois un service premium mais aussi des tarifs intéressants, surtout en période de promotions. C’est le cas en ce moment avec une promotion qui cumule 83% de réduction et 4 mois d’abonnement offerts. Vous obtenez ainsi un tarif minuscule de 2,03 euros par mois. Quand on sait qu’à ce prix vous obtiendrez sécurité et tranquillité d’esprit, c’est impressionnant. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps puisqu’elle n’est disponible que jusqu’au 11 juillet 2024. Et si jamais vous ne souhaitez finalement pas poursuivre votre abonnement, pas d’inquiétude, vous avez 45 jours de garantie satisfait ou remboursé.

Je m’abonne à CyberGhost VPN pour seulement 2,03€/mois

Screenshot

Quelles sont les qualités de CyberGhost VPN ?

La première qualité qu’on cherche chez un service de VPN Premium, ce sont des serveurs nombreux, situés partout dans le Monde et rapides. C’est bien sûr le cas ici avec 10 000 serveurs disposés dans 100 pays différents. Vous avez même des serveurs en Roumanie, le seul pays situé en dehors de toute alliance de surveillance. Ce sont des serveurs ultra performants qui vous font bénéficier d’une connexion de 10 Gbit/s. Bien évidemment, la bande passante et le traffic sont illimités.

Autre point primordial : la sécurité. CyberGhost VPN utilise les protocoles WireGuard, OpenVPN et IKEv2 ainsi qu’un chiffrement AES 256 bits. C’est du charabia pour vous ? Cela signifie tout simplement que vous utilisez l’une des solutions les plus sécurisées du marché. De votre côté, c’est très simple d’utilisation. L’application CyberGhost VPN vous permet en un seul clic de masquer votre adresse IP et de chiffrer votre connexion internet. Votre confidentialité est aussi assurée par une politique No Logs. Cela signifie que CyberGhost VPN ne conserve pas de journaux d’utilisation pour enregistrer vos activités en ligne.

Cerise sur le gâteau, CyberGhost VPN vous permet de contourner les frontières numériques qui limitent l’utilisation de différents services (comme le streaming vidéo) en fonction du pays où vous vous situez. Depuis l’étranger, vous pourrez donc continuer de regarder vos programmes français et depuis la France vous pourrez accéder à des contenus étrangers sans aucun problème.

L’application CyberGhost VPN fonctionne sur tous les appareils et systèmes d’exploitation. Avec un abonnement, vous pouvez protéger jusqu’à 7 appareils en simultanée. C’est donc largement suffisant pour protéger vos ordinateurs, smartphones, tablettes et même votre TV.