A Plague Tale : Innocence va être adapté en série TV

C’est officiel, A Plague Tale : Innocence va avoir droit à son adaptation en série télévisée. La série sera tournée en France avec Mathieu Turi à la réalisation pour être le plus fidèle possible au jeu développé par Asobo Studio.

Sorti en 2019, A Plague Tale : Innocence a agréablement surpris la presse et les joueurs avec son univers et son gameplay atypiques. Le jeu développé par le studio français Asobo Studio à Bordeaux plonge les joueurs dans un monde médiéval et fantastique à l’époque des ravages de la peste noire en 1349. Désormais, A Plague Tale : Innocence va finalement avoir droit à sa propre adaptation en série télévisée.

A Plague Tale : Innocence – Crédit : Asobo Studio

La série TV sera tournée en France par le réalisateur Matthieu Turi. Il a réalisé deux longs-métrages jusqu’à présent, Hostile en 2017 et Méandre en 2020. Auparavant, il a travaillé en tant qu’assistant-réalisateur aux côtés de Quentin Tarantino, Guy Ritchie ou encore Luc Besson.

La série TV de A Plague Tale : Innocence se déroulera dans une France ravagée par la peste

Matthieu Turi a annoncé la bonne nouvelle sur Twitter. Il a tweeté qu’il est pressé de retranscrire l’histoire d’Amicia et de son petit frère Hugo sur petit écran. En effet, A Plague Tale : Innocence est « le récit déchirant d’Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l’Histoire. Pourchassés par l’Inquisition et cernés par l’avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont apprendre à se connaître et à compter l’un sur l’autre. Submergés par l’adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde impitoyable ».

👱‍♀️🧒🔥🐀 C’est officiel ! J’ai l’immense honneur de travailler sur l’adaptation en série de cette pépite française : @APlagueTale. Merci à @AsoboStudio et @Focus_entmt pour leur confiance. Hâte de porter à l’écran l’histoire d’Amicia et Hugo ! https://t.co/93Ct3FuCp2 #APlagueTale — Mathieu Turi (@MathieuTURI) March 17, 2022

Pour le moment, les informations au sujet de la série télévisée de A Plague Tale : Innocence sont encore vagues. Nous ne savons pas quand la production démarrera et quels acteurs feront partie du casting. En tout cas, cette série française basée sur un jeu made in France doit être à la hauteur des attentes des joueurs. Les fameuses hordes de rats du jeu devront aussi être portées sur l’écran. En attendant l’arrivée de la série A Plague Tale : Innocence, les adeptes de jeux vidéo pourront découvrir cette semaine la nouvelle série Halo qui sera diffusée le 24 mars sur Canal+.

Enfin, A Plague Tale : Innocence a été un tel succès qu’Asobo Studio prépare la suite. A Plague Tale : Requiem sortira cette année sur PlayStation 5, Xbox Series et Windows. Aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée.

Source : PC Gamer