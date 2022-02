Halo : la série arrive le 24 mars sur Canal+, la saison 2 déjà dans les cartons

Série Halo © YouTube / Paramount

Paramount+, futur concurrent de Netflix, Disney+ et consorts, arrivera finalement en France d’ici à la fin de l’année avec ses séries qui nous font d’ores et déjà saliver. Les séries débarqueront toutefois plus tôt dans l’Hexagone dans le cadre d’un partenariat exclusif avec (et sur) Canal+.

« Paramount+ va apporter aux fans français des franchises bien connues comme Billions, Dexter, Bob L’Eponge, South Park, Star Trek et bien d’autres, aux côtés de films emblématiques de Paramount Pictures, tels que Le Parrain, Transformers ou Mission : Impossible », ont également déclaré Paramount et Canal+.

Mais ce n’est pas tout. Dans la foulée, le groupe en a profité pour annoncer que la série Halo était renouvelée pour une saison 2, alors que la première saison était entrée en production en 2019.

Halo déboule sur Paramount+ et Canal+ en France, avec une seconde saison déjà dans les cartons

La série Halo a donc prévu d’atterrir sur Paramount+ le 24 mars 2022 et sur Canal+ en France dans un premier temps, puisque le groupe a obtenu les droits en amont de l’arrivée du service. Il sera donc tout à fait possible d’admirer le casque en live-action du master chief dans l’Hexagone.

La bonne nouvelle, c’est qu’en plus de ça, une saison 2 a d’ores et déjà été signée, avant même le début de la diffusion de la série. Le showrunner David Wiener, qui s’est déjà occupé de Fear the Walking Dead, prendra la relève en tant que nouveau producteur exécutif, succédant à Steven Kane et Kyle Killen.

« Halo est une vaste opportunité à l’échelle mondiale pour Paramount+ », a fièrement déclaré Tanya Giles, responsable de la programmation chez Paramount+, dans un communiqué de presse. « Halo offrira une expérience palpitante aux fans du jeu et aux non-joueurs, car il associe des visuels époustouflants à un regard plus approfondi sur les histoires personnelles derrière ces personnages emblématiques, le tout dans une bataille épique pour l’avenir de l’humanité » a-t-elle précisé.

David Nevins, le directeur des contenus originaux chez Paramount+, annonce une série aux « visuels électrisants », à la narration « audacieuse », axée sur le développement des personnages. « Halo a été une excellente collaboration avec Amblin et 343 Industries, et nous sommes tous reconnaissants d’avoir l’opportunité de la poursuivre » a-t-il ajouté. Pour s’en assurer, rendez-vous le 24 mars prochain pour découvrir la première saison de Halo sur Canal+.