Abonnés Bbox, 2 nouvelles chaînes gratuites vous attendent, et l’une est inédite en France

Les abonnés Bbox bénéficiant d’une offre de télévision ont accès depuis le 9 novembre à deux nouvelles chaînes thématiques. Celles-ci sont désormais incluses sans surcoût dans leur abonnement.

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Vous disposez d’un abonnement Bbox assorti d’une offre TV ? Bouygues Telecom a une jolie surprise pour vous. Depuis le 9 novembre, l’opérateur vous donne accès à deux nouvelles chaînes thématiques sans imposer de surcoût sur la facture mensuelle. Le FAI continue ainsi d’enrichir son bouquet TV après avoir ajouté 11 nouvelles chaînes gratuites il y a quelques mois dont RMC J’irai Dormir chez vous, After Foot TV, BFM Grands Reportages, Blue Bloods ou encore Detective Conan.

Deux nouvelles chaînes TV gratuites sont disponibles sur votre décodeur TV Bbox

Vous pouvez désormais visionner les programmes de Vietnam Today sur le canal 276. La chaîne nationale officielle est disponible en anglais et il est possible d’obtenir des sous-titres dans une flopée de langues dont le le vietnamien et le français. Au menu de la programmation : actualités géopolitiques, analyses économiques pointues, promotion culturelle et art de vivre. Notez que Bouygues est le premier opérateur à lancer Vietnam Today dans nos contrées.

Dans un tout autre registre, Bouygues Telecom lance aussi Vibes TV qu’il décrit comme “la première chaîne dédiée à la culture urbaine 100 % francophone”. Celle-ci fait notamment la part belle aux artistes en devenir et aux talents confirmés que vous retrouverez dans des clips, émissions, entretiens et reportages. Rendez-vous sur le canal 158 pour découvrir tout ça.

On ignore encore si ces deux chaînes seront également disponible sur l’application b.tv ou et en replay.