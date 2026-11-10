Android Auto ne marche plus sur les vieux smartphones Android : vérifiez le vôtre

Sans communiqué ni annonce, Google a relevé la version d’Android exigée par Android Auto. Des smartphones qui fonctionnent encore parfaitement ne peuvent plus afficher la navigation ni la musique sur l’écran de la voiture, et le Galaxy S9 en fait partie. Voici qui est touché et ce qu’il reste comme solution.

Depuis One UI 9, Android Auto exige désormais Android 11, y compris pour une connexion par câble. © Alex Photo Stock

Android Auto demande désormais Android 11 au minimum. Google a modifié discrètement sa page d’assistance, ce qu’a d’abord remarqué Android Authority. Les téléphones sous Android 9 (sorti en 2018) et Android 10 (2019) ne peuvent donc plus afficher leurs applications sur l’écran de la voiture. Certains conducteurs avaient reçu un avertissement dès octobre.

Android 11 obligatoire, avec ou sans câble

La règle vaut pour les deux modes de connexion. En filaire, Google demande Android 11 et un câble USB de qualité qui transfère les données. Celui fourni avec le téléphone reste le plus sûr. Pour Android Auto sans fil, il faut aussi un forfait mobile actif et un smartphone compatible avec le Wi-Fi 5 GHz, ce que la plupart des modèles récents proposent.

Qui est concerné ?

En juin 2026, Android 9 tournait encore sur 2,26 % des appareils Android et Android 10 sur 4,1 %. C’est moins d’un appareil sur dix, mais vu la taille du parc Android, des millions de terminaux sont concernés. Ces chiffres couvrent tous les appareils Android, au-delà des seuls téléphones branchés en voiture. Parmi les modèles connus, les Galaxy S9 et Galaxy Note 9 de Samsung sont restés bloqués sous Android 10 et perdent donc l’accès. Ces deux versions d’Android ne reçoivent plus de mises à jour depuis janvier 2022 pour la 9 et février 2023 pour la 10.

Gemini réclame des systèmes récents

Google n’en est pas à son coup d’essai : il avait déjà relevé la version minimale en 2022, puis en 2024. Cette fois, la raison est surtout l’intelligence artificielle. Gemini remplace l’Assistant Google dans la voiture, et sa fonction Personal Intelligence va chercher des informations dans Gmail et Agenda. Ces nouveautés ont besoin de versions d’Android récentes. Si Google garde le même rythme, Android 11 pourrait à son tour être abandonné vers 2028.

Pour les propriétaires de ces téléphones, il n’y a pas d’astuce : il faut changer de smartphone pour garder Android Auto. Si votre voiture n’accepte que le câble, vous pouvez en profiter pour passer au sans-fil avec un adaptateur comme le Motorola MA1, en gardant un chargeur à portée de main sur les longs trajets.

Source : Google