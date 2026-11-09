Galaxy AI va devenir payant, voici ce que Samsung prépare

Samsung planche sur un abonnement premium pour Galaxy AI qui donnerait accès à des fonctions inédites et à des plafonds d’utilisation plus élevés que la version gratuite. Un programme d’accès anticipé permettra de le tester en avant-première.

Samsung avait déjà prévenu que Galaxy AI ne serait pas gratuit éternellement. Et comme le révèle SammyGuru, le constructeur sud-coréen commence à tâter le terrain. En farfouillant dans le code de l’application, le site spécialisé a repéré des indices probants sur l’arrivée probable d’un abonnement Max.

Galaxy AI : ces fonctions resteront gratuites mais avec des plafonds d’utilisation

Dans le détail, les usagers pourront toujours accéder au panel d’outils IA sans payer mais ils devront composer avec des plafonds d’utilisation. Une fois leur quota épuisé, ils pourront acheter des crédits supplémentaires (dont le prix n’a pas encore été révélé) ou passer à la formule payante. La version gratuite, nommée Standard, inclurait ces sept fonctionnalités :

Assistant Web

Assistant photo

Now Brief

Studio création

Smart Capture

Clavier Samsung

Personal Agent

Samsung is testing a paid Galaxy AI Premium subscription in an early access program.



– Galaxy AI has been free since the Galaxy S24 series launch

– Free tier keeps 7 Standard features: Browsing Assist, Now Brief, Creative Studio, Smart Capture, Samsung Keyboard, Photo Assist,… pic.twitter.com/69o6dZZmSg — SammyGuru (@sammygurus) November 8, 2026

Galaxy AI Max : combien coûtera l’abonnement payant ?

De son côté, l’abonnement Max permettra de bénéficier d’un volume d’utilisation quatre fois supérieur des fonctions susmentionnées mais aussi de débloquer plusieurs outils supplémentaires. En l’occurrence, Gen Video vous permettra notamment de générer des vidéos à partir de vos photos. Bixby Action servira à “automatiser les tâches dans vos applications”. L’abonnement inclura aussi Daily Briefing, une fonction distincte de Now Brief dont on ne connaît pas encore les contours.

Quid du prix ? Les chaînes de caractères révèlent que l’abonnement pourrait coûter 4,99 $ par mois ou 47,99 $ par an. Ces tarifs ne sont toutefois pas définitifs et pourraient encore évoluer. Avant de lancer les grandes manœuvres, le constructeur proposera aux utilisateur d’intégrer un programme d’accès anticipé pour tester la nouvelle formule. Les sommes dépensées durant cette phase d’expérimentation seront intégralement remboursées.

Galaxy AI Premium en accès anticipé pourrait être réservé aux Galaxy S27 si l’on se fie à un indicateur de version déniché par SammyGuru. Une fois la phase de test achevée, l’abonnement pourrait être étendu à davantage de modèles. Pour lever les dernières zones d’ombre (régions éligibles, appareils compatibles, fonctionnement des options inédites), il faudra attendre une communication officielle de Samsung.

Ceux qui profitaient jusqu’ici de Galaxy AI gratuitement risquent en tout cas de faire grise mine. Si cet abonnement pourrait se révéler lucratif pour le constructeur, rien ne garantit que les utilisateurs accepteront de payer pour relever leurs plafonds d’utilisation et débloquer des fonctionnalités supplémentaires. Reste à voir si ces dernières seront suffisamment convaincants pour les inciter à passer à la caisse.