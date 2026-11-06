Si vous avez l’une de ces Freebox, une mise à jour importante vous attend

Free vient de déployer deux mises à jour successives sur plusieurs modèles de Freebox. Celles-ci intègrent des correctifs de sécurité, qu’il est vivement recommandé d’installer pour protéger votre équipement.

© Jason Filankembo / Tom’s Guide

Cette semaine, Free se montre très actif sur le front des mises à jour. Jeudi 5 novembre, le FAI déployait le firmware 4.13.3 sur les Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra. Alors que la mise à jour 4.10.1 de Freebox OS avait introduit la gestion des routes statiques, cette nouvelle mouture ne s’accompagne d’aucune nouveauté fonctionnelle, se concentrant exclusivement sur “des correctifs de sécurité”.

Comment installer la dernière mise à jour de votre Freebox ?

Seulement un jour après, l’opérateur lance déjà un nouveau firmware, estampillé 4.13.4, sur les Freebox susmentionnées. Comme son prédécesseur, il propose uniquement “des correctifs de sécurité” que le FAI s’est bien gardé de détailler. Pour l’installer, il suffit simplement de lancer un redémarrage. Vous pouvez le faire manuellement depuis le boîtier mais aussi depuis votre smartphone :

Ouvrez l’application Free sur votre téléphone.

sur votre téléphone. Sur la page d’accueil de votre espace abonné, ouvrez la section Server internet .

. Appuyez sur Redémarrer puis sur Redémarrer le Server internet.

Les box Internet sont des équipements vulnérables

Les box Internet ne sont pas imperméables aux cyberattaques. Elles constituent même des cibles de choix pour les pirates, notamment en raison de leur exposition à Internet. Le site Cybermalveillance.gouv.fr rappelle pourquoi il est crucial de les maintenir à jour : “Les box Internet des principaux FAI en France bénéficient de mises à jour automatiques mais des failles de sécurité peuvent affecter d’autres équipements de votre réseau domestique, si vous en possédez (routeur, répéteur Wi-Fi, adaptateur CPL, etc.)”.

Pour éviter que des pirates exploitent des vulnérabilités “qui pourraient permettre de pirater vos équipements de réseau et s’introduire dans votre réseau domestique, réalisez les mises à jour de ces appareils dès qu’elles sont disponibles”, recommande la plateforme gouvernementale.