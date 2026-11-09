One UI 9.5 : Samsung a de belles surprises en réserve pour votre Galaxy

One UI 9.5 va apporter plusieurs améliorations prometteuses à nos Samsung Galaxy. Bixby pourra se muer en agent IA pour effectuer des tâches en arrière-plan. L’application Enregistreur vocal va aussi gagner en praticité grâce à de nouveaux outils.

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Si One UI 10 apportera des changements “sans précédent” sur nos Galaxy, la version intermédiaire One UI 9.5 promet également des améliorations significatives. Sam Mobile a notamment pu farfouiller dans une version préliminaire de Bixby, le célèbre assistant personnel de l’écosystème Samsung. Voici ce qu’il a déniché.

Bixby : l’assistant des Samsung Galaxy va se transformer en agent IA

Le Bixby de nouvelle génération a désormais la capacité de gérer vos tâches quotidiennes en arrière-plan. Se muant en agent IA, il pourra réserver en toute autonomie une chambre d’hôtel, planifier un rendez-vous, faire une veille quotidienne sur un sujet et bien plus encore. Une fois votre demande de tâche récurrente soumise, Bixby l’interprète, configure l’action à réaliser et attend votre confirmation.

Vous retrouverez ensuite vos différentes tâches dans la section Actions, accessible sur la barre latérale gauche de l’application. Vous aurez alors tout loisir de supprimer, suspendre ou épingler les actions sélectionnées. Un journal d’activité vous donnera la possibilité de suivre leur traitement quotidiennement, tandis qu’un raccourci vous ramènera rapidement à la conversation d’origine dans laquelle l’action a été initiée.

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L’application Enregistreur vocal va devenir plus complète

One UI 9.5 apportera également de nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA à l’application Enregistreur vocal. Celle-ci pourra notamment générer un aperçu thématique de chaque enregistrement audio, vous aidant à identifier plus facilement les points clés d’un échange qui seront regroupés par sujet.

L’application sera aussi capable de distinguer les interventions de chaque participant, ce qui promet d’être particulièrement utile lors de réunions ou de conversations entre plusieurs personnes. Et une énième nouveauté a été évoquée par le média spécialisé. Si l’Enregistreur vocal repère dans le plan thématique un élément nécessitant un rappel, comme une tâche à effectuer après une réunion, elle pourra vous suggérer d’en programmer un directement depuis l’app.

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Rappelons que toutes ces nouveautés sont encore en phase de test. Elles pourraient faire leurs premiers pas en début d’année prochaine sur les Galaxy S27, qui seront lancés avec One UI 9.5.