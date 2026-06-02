Votre Bbox s’enrichit : Bouygues Telecom ajoute 11 nouvelles chaînes gratuites

Bonne nouvelle pour les abonnés Bbox ! Bouygues Telecom vient d’annoncer l’arrivée de 11 nouvelles chaînes thématiques chez l’ensemble de ses clients dotés d’un décodeur TV.

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Bouygues Telecom, qui fête ses 30 ans cette année, multiplie les cadeaux pour ses abonnés. Après avoir offert six mois d’abonnement au kiosque numérique Cafeyn, l’opérateur vient d’annoncer l’arrivée de nouvelles chaînes gratuites pour l’ensemble de ses clients équipés d’un décodeur TV Bbox. “Avec cette nouvelle initiative, Bouygues Telecom continue d’étoffer et de diversifier son offre de chaînes de télévision incluses, pour répondre aux attentes de tous ses clients”, souligne le FAI.

11 nouvelles chaînes vous attendent dont RMC J’irai Dormir chez vous. Celle-ci diffuse en boucle les célèbres documentaires d’Antoine de Maximy qui parcourt le globe en tentant d’aller dormir chez l’habitant. Les fans de football pourront se poser devant la chaîne After Foot TV et participer aux débats enflammés de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et consorts. Les fans d’animes se rabattront quant à eux sur les chaînes Pluto TV consacrées à Detective Conan et à One Piece.

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11 nouvelles chaînes gratuites sont disponibles sur votre décodeur TV Bbox

Les abonnés intéressés par les phénomènes inexpliqués et les mystères du monde pourront se plonger dans les émissions de RMC Mystère tandis que les férus de reportages et d’actualité chaude s’orienteront vers BFM Grands Reportages et RMC Talk Info. Voici la liste des nouvelles chaînes gratuites avec leur canal correspondant :

RMC/BFM

After Foot TV : 195

: 195 RMC Mystère : 131

: 131 RMC J’irai Dormir chez vous : 227

: 227 RMC WOW : 130

: 130 RMC Mecanic : 237

: 237 RMC Talk Info : 251

: 251 RMC Alerte secours : 134

: 134 BFM Grands Reportages : 250

Chaînes Pluto TV

Blue Bloods : 96

: 96 One Piece : 144

: 144 Detective Conan : 141

Disponibles dès à présent sur les canaux indiqués, ces nouvelles chaînes viennent enrichir l’offre TV de tous les abonnés Bbox, sans aucun coût supplémentaire. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs, même s’il ne faut pas oublier que les offres Bbox pourraient voir leur tarif augmenter automatiquement à partir de 2027.