GTA 6 pourrait arriver plus vite sur PC à cause des clones faits par IA qui pullulent

Rockstar a toujours fait patienter les joueurs PC, parfois plus d’un an et demi. Pour GTA 6, ce délai pourrait fondre sous la pression d’une menace inattendue. Un ancien directeur technique du studio la juge assez sérieuse pour bousculer le calendrier du jeu le plus attendu de la décennie.

GTA 6 est prévu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. © Girts Ragelis

Obbe Vermeij, directeur technique de Rockstar North jusqu’en 2009, pense que l’IA générative pourrait pousser Rockstar à sortir la version PC de GTA 6 plus tôt que prévu. Dans un entretien accordé vendredi à Rock Paper Shotgun et relayé par Dexerto, il craint que des bidouilleurs convertissent la version PS5 pour ordinateur grâce à l’IA. Le jeu sort le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, et aucune version PC n’est encore annoncée.

Un portage sauvage, même bancal, coûterait des ventes

“Si j’étais Rockstar, je craindrais que quelqu’un prenne la version PS5 et demande à une IA de la convertir pour PC. Le résultat ne vaudrait pas leur travail, mais il pourrait quand même nuire à leurs ventes”, explique celui qui a travaillé sur GTA 3, Vice City, San Andreas et GTA 4. Il avoue ignorer les plans du studio. En revanche, il ne serait pas surpris que Rockstar resserre l’écart entre consoles et PC.

L’opération n’aurait rien d’une promenade de santé. Vermeij chiffre la note à plusieurs dizaines de milliers de dollars rien qu’en jetons d’IA, auxquels s’ajoutent de longues heures de travail. Take-Two dispose aussi de solides arguments juridiques pour attaquer. Le vétéran reste pourtant convaincu que quelqu’un tentera sa chance, tant le nom de GTA attire.

Une version PC espérée début 2027

Chez Rockstar, l’attente se compte d’ordinaire en saisons : dix-neuf mois pour GTA V, environ treize pour Red Dead Redemption 2. Selon GamesBeat, la version PC de GTA 6 viserait le premier trimestre 2027. L’analyste Michael Pachter, lui, table plutôt sur mai ou juin.

Rockstar n’a rien confirmé. En attendant, les joueurs sur console peuvent préparer le terrain : le préchargement de GTA 6 ouvre le 12 novembre.

Source : Dexerto