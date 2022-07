Ahsoka : le trailer de la série Star Wars fuite en ligne (vidéo)

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) © Lucasfilm

Apprentie d’Anakin, Ahsoka Tano est un personnage central de la série animée The Clone Wars. Elle apparaît également dans Star Wars Rebels avant d’avoir le droit à une incarnation en live-action dans The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett. Un simple avant-goût avant d’obtenir un temps plus conséquent à l’écran. Car elle sera prochainement au cœur d’une nouvelle série en prise de vues réelles intitulée sobrement Ahsoka.

Rosario Dawson, qui incarne le rôle-titre, a déjà dévoilé une vidéo du tournage, histoire de faire monter la sauce. En mai dernier, une poignée de veinards présents lors de la Star Wars Celebration avaient pu découvrir en avant-première le premier trailer de la série Ahsoka. Et des petits malins n’ont pas hésité à capturer à la volée les images de la bande-annonce. Avant de les diffuser sur les réseaux sociaux au grand dam de Disney.

Un leak dévoile les premières images de la série Ahsoka

Les plans correspondent bien aux descriptions fournies par les personnes présentes à l’événement. On y voit notamment la Jedi arpenter des zones difficiles à identifier. Apparaissent également le personnage d’Hera Syndulla (reconnaissable de dos) ainsi que le droïde C1-10P alias Chopper.

L’hystérie est totale dans la salle quand Ahsoka Tano enlève sa capuche juste avant que le nom de la série surgisse à l’écran. On peut enfin voir Sabine Wren devant une fresque où apparaît notamment Ezra Bridger, personnage phare de Rebels. Preuve qu’il devrait bien son apparition en live-action dans la série !

The Ahsoka Leaked Trailer at Star Wars Celebration 😁😁😍😍😱😱 pic.twitter.com/UdCJshWHVD — Mariam Skywalker (@MariamSkywalker) July 15, 2022

De quoi déclencher un enthousiasme encore plus conséquent dans l’assistance. Il se murmurait déjà que la série Ahsoka allait prendre la suite de Star Wars Rebels. Comme elle l’avait suggéré dans The Mandalorian, la Jedi partira sur les traces du grand amiral Thrawn, ce qui lui permettra de retrouver Ezra, ce dernier ayant disparu avec l’antagoniste lors de la Bataille de Lothal.

