Ahsoka : Rosario Dawson dévoile une vidéo du tournage de la nouvelle série Star Wars

La série Ahsoka arrive très bientôt sur Disney+, après The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. L’actrice qui incarnera le personnage principal, Rosario Dawson, a dévoilé une toute première vidéo des coulisses du tournage.

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) © Lucasfilm

Rosario Dawson vient de dévoiler une toute première vidéo des coulisses du tournage de la prochaine série Star Wars, nommée Ahsoka. Les détails exacts de l’intrigue de la série n’ont pas encore été révélés, mais la nouvelle série sera un spin-off à la fois de The Mandalorian, où Dawson avait fait ses débuts en tant qu’Ahsoka Tano, et du Livre de Boba Fett, où elle avait été aperçue pour la dernière fois aux côtés de Luke Skywalker et en train de refuser l’entraînement à Grogu.

On en sait encore très peu sur Ahsoka, la prochaine série Star Wars

Avec un mois de tournage à son actif, Rosario Dawson s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une vidéo des coulisses du tournage d’Ahsoka. Sans rien dévoiler de son personnage, l’actrice a simplement enregistré son ombre en costume. On ne va pas se le cacher, cette vidéo n’apporte pas grand-chose. Mais l’attente des fans autour de la série, elle, est énorme.

La série Ahsoka devrait poursuivre l’historie de Star Wars Rebels et de Clone Wars, alors que l’ancienne Jedi poursuit sa chasse du Grand Amiral Thrawn, auquel elle avait fait référence dans la saison 2 de The Mandalorian. La série devrait d’ailleurs se dérouler dans une chronologie proche de cette dernière, soit quelques années après les événements de Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi.

L’actrice Rosario Dawson se retrouvera aux côtés de Natasha Liu Bordizzo, Sabine Wren, Ivanna Sakhno, Mary Elizabeth Winstead et Ray Stevenson. Hayden Christensen reviendrait également en tant qu’Anakin Skywalker / Dark Vador après son grand retour dans la série Obi-Wan Kenobi.

D’autres personnages de l’univers étendu de Star Wars ont été annoncés, à l’instar d’Hera Syndulla, Chopper et Ezra. Derrière la caméra, on retrouvera toujours Jon Favreau et Dave Filoni, qui devrait lui aussi réaliser plusieurs épisodes. La vidéo de Rosario Dawson est à retrouver sur son compte Instagram.