Alan Wake 2 : le premier opus est gratuit sur l’Epic Games Store pour l’achat du jeu

Alan Wake 2 fait partie des meilleurs jeux vidéo de l’année, en témoignent ses notes Metacritic et sa nomination au titre de GOTY aux Game Awards 2023. Même si le survival-horror de Remedy suscitait beaucoup d’attente, il était difficile de prévoir un tel succès.

Même les joueurs qui ne connaissaient pas bien la licence avant la sortie d’Alan Wake 2, doivent maintenant s’y intéresser de près. Toutefois, il vaut mieux se lancer dans la saga avec le premier opus. La bonne nouvelle, c’est qu’ils peuvent, en ce moment, récupérer Alan Wake Remastered gratuitement sur l’Epic Games Store en achetant le second volet.

Alan Wake Remastered offert pour l’achat d’Alan Wake 2 sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store, en plus de proposer un jeu gratuit par jour pendant les fêtes, fait aussi des offres exceptionnelles. Jusqu’au 10 janvier 2024 à 17h, l’achat d’Alan Wake 2 dans la boutique en ligne permet de récupérer gratuitement Alan Wake Remastered.

Cerise sur le gâteau, Alan Wake 2 est actuellement en promotion à 39,99 € au lieu de 49,99 € sur la plateforme de l’éditeur du jeu. Vous recevrez un code pour télécharger le remaster quelques minutes après la transaction sur l’Epic Games Store.

Rappelons qu‘Alan Wake Remastered est sorti en octobre 2021, plus de 10 ans après le jeu original. Le jeu raconte l’histoire d’un écrivain éponyme, à la recherche de sa femme disparue, Alice. Malheureusement, la ville de Bright Falls lui réserve de bien mauvaises surprises qui vont le plonger dans l’horreur.

À sa sortie en 2010, Alan Wake avait déjà conquis les joueurs par son scénario profond, son ambiance oppressante et son gameplay original. Le remaster apporte des graphismes en 4K, rendant l’expérience encore meilleure.

Il est vivement conseillé de découvrir le premier volet avant de vous lancer dans Alan Wake 2. Dans le cas contraire, vous passerez à côté de nombreuses références et la compréhension du récit sera plus difficile. Si le jeu finit par vous plaire, il devrait vous occuper un long moment, surtout que le mode new game+ vient juste de sortir. Rappelons aussi que deux DLC d’Alan Wake 2 sont en cours de développement chez Remedy.