Alan Wake 2 : date de sortie, histoire, gameplay, tout savoir sur la suite du blockbuster d’horreur

Alan Wake 2 compte parmi les plus grosses sorties de cette fin d’année 2023. Il faut dire que ce jeu d’action-aventure à l’ambiance cauchemardesque était attendu de pied ferme par les fans du premier volet, qui a su se démarquer de par sa singularité et la richesse de son scénario. Nous avons réuni tout ce qu’il y a à savoir sur ce titre, disponible depuis le 27 octobre sur consoles et PC.

Treize ans après la sortie de son chef d’œuvre Alan Wake, Remedy a enfin dévoilé la suite des aventures de l’écrivain torturé par les horreurs de ses propres romans. En plus de retourner dans l’antre noire sous les traits du romancier éponyme, Alan Wake 2 nous permet cette fois-ci d’incarner Saga Anderson, une enquêtrice du FBI qui pourrait bien être la porte de sortie de notre héro. Nous vous invitons à lire notre test, afin de vous faire une idée sur le jeu avant de l’acheter.

Ce deuxième volet se présente comme l’un des plus gros blockbusters de cette fin d’année 2023, grâce à la richesse de son scénario, son gameplay toujours aussi efficace, et ses graphismes somptueux. Le jeu a à ce propos été récompensé par 3 prix aux Game Awards 2023 : celui de la meilleure narration, de la meilleure réalisation, et de la meilleure direction artistique.

Vous souhaitez connaître la date de sortie du titre, son gameplay, son histoire, ou encore en savoir plus sur le studio à l’origine du jeu ? Vous êtes au bon endroit !

🕯️ Alan Wake, qu’est-ce que c’est ?

Avant de parler de la suite, il convient de revenir sur le premier titre, afin de planter le contexte. Alan Wake est un jeu à la troisième personne qui mêle les genres action, aventure et horreur.

Ce titre, développé par le studio Remedy Entertainment est sorti en 2010 sur Xbox 360, avant d’arriver sur PC en 2012. Grâce à la rétrocompatibilité, le jeu est également arrivé sur Xbox One en 2016. Il a par ailleurs eu droit à deux DLC, ainsi qu’à un spin-off, baptisé American Nightmare (2012).

Devant le succès d’Alan Wake, ce dernier a bénéficié d’une version remasterisée en 2021, qui est sortie sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et PC. Le jeu a même été porté sur Nintendo Switch en 2022.

Bien que le jeu repose sur un gameplay classique, qui consiste à éliminer des monstres à travers différents niveaux, il profite cependant d’une narration on ne peut plus soignée. Et c’est véritablement sur ce point qu’il parvient à sortir du lot. Cela n’est pas pour rien qu’il est considéré comme le chef d’œuvre par excellence de Remedy, qui a fait des jeux narratifs sa spécialité, avec des titres comme Max Payne, Control, ou Quantum Break.

Le jeu prend place dans une petite ville du nord-ouest des États-Unis, à Bright Falls plus précisément ; qui a d’ailleurs donné son nom à une mini-série préquelle aux évènements du jeu. On y incarne donc Alan Wake, un écrivain de polars à succès. Ce dernier est victime du syndrome de la page blanche depuis deux ans, et semble manifestement avoir grand besoin de vacances.

Qu’à cela ne tienne, le héro part se réfugier dans cette bourgade avec sa femme, en espérant trouver un peu d’inspiration pour écrire à nouveau. Cependant, les évènements sont loin de se dérouler comme prévus pour les deux tourtereaux, puisque les écrits de son dernier roman horrifique prennent subitement vie. Alan va alors devoir lutter contre ses propres démons, en évoluant dans ce véritable cauchemar, dont il est l’auteur.

Comme nous le disions un peu plus haut, au-delà d’être un simple jeu d’action-aventure de type survival horror, Alan Wake est une véritable réussite sur le plan scénaristique. Remedy a en effet réalisé un véritable coup de maître en parvenant à rendre le suspense palpable tout au long de l’aventure. Cette aventure singulière nous plonge dans un univers tout aussi fascinant, et glauque ; qui n’est pas sans rappeler les œuvres de Stephen King, le maître de l’horreur lui-même.

Alors que l’on attendait plus la suite, 2023 sonne finalement le grand retour des aventures tumultueuses de notre romancier préféré !

Alan Wake 2 est disponible depuis le 27 octobre 2023. Un mois qui fut pour le moins animé en sorties, avec des titres de qualité tels qu’Assassin’s Creed Mirage (5 octobre), Marvel’s Spider-Man 2, ou encore Super Mario Wonder (20 octobre).

🎮 Alan Wake 2 : sur quelles plateformes est-il disponible ?

Le jeu est exclusivement disponible sur consoles new gen (PS5 et Xbox Series X/S), ainsi que sur PC. Pour cette dernière plateforme, Alan Wake 2 n’est en revanche proposé que sur l’Epic Games Store. Les joueurs sur PS4 et Xbox One ne peuvent donc pas suivre la suite des aventures de l’écrivain.

Comme l’avait annoncé Tomas Puha, le directeur de la communication chez Remedy, le jeu profite d’un mode Performance. Ce dernier est toutefois réservé exclusivement aux consoles PS5 et Xbox Series X. Il en a par ailleurs profité pour expliqué que le jeu avait au départ été pensé comme une expérience immersive à 30 images par seconde.

I’m glad to say that Alan Wake 2 will have a Performance mode on PS5 and Xbox Series X. The game has been built from the beginning as a 30fps experience focusing on visuals and ambiance, but somehow we have managed to include a solid Performance mode. We’ll talk details later. — Thomas Puha (@RiotRMD) September 27, 2023

En plus de bénéficier de la technologie du ray tracing, le jeu est également l’un des premiers à profiter du DLSS 3.5 de Nvidia ; au même titre que Cyberpunk 2077 et de son extension Phantom Liberty. Ce dernier offre un rendu graphique encore plus réaliste et immersif grâce à l’apport de l’IA.

💻 Quelle est la configuration PC d’Alan Wake 2 ?

Pour jouer à Alan Wake 2 sur PC, il faut avoir un bon matériel. En effet, les configurations minimale et recommandée sont assez élevées. Si vous souhaitez apprécier ce blockbuster à sa juste valeur, il est ainsi probable que vous deviez changer de carte graphique. En effet, le jeu se veut on ne peut plus gourmand, et il est plus que recommandé de disposer d’une carte graphique compatible avec les technologies DirectX 12 Ultimate et les Mesh Shaders, pour éviter d’éventuels crashs et bugs.

Configuration Preset graphique Résolution FPS GPU VRAM DLSS/FSR2 CPU RAM Minimum Low 1080p 30 GeForce RTX 2060 ou Radeon RX 6600 6 GB Quality Intel i5-7600K ou AMD équivalent 16 Go Recommandée 1440p Medium 1440p 30 GeForce RTX 3060 ou Radeon RX 6600 XT 8 GB Balanced Ryzen 7 3700X ou Intel équivalent 16 Go Recommandée 1080p Medium 1080p 60 GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 6700XT 8 GB Performance Ryzen 7 3700X ou Intel équivalent 16 Go Ultra High 4K 60 GeForce RTX 4070 ou Radeon RX 7800 XT 12 GB Performance Ryzen 7 3700X ou Intel équivalent 16 Go Ray tracing bas Medium, Ray tracing low 1080p 30 GeForce RTX 3070 ou Radeon RX 6800 XT 8 GB Quality Ryzen 3700X ou Intel équivalent 16 Go Ray tracing moyen Medium, Ray tracing Medium, Path tracing on 1080p 60 GeForce RTX 4070 12 GB Quality Ryzen 7 3700X ou Intel équivalent 16 Go Ray tracing élevé High, Ray tracing high, Path tracing on 4K 60 GeForce RTX 4080 16 GB Performance Ryzen 7 3700X ou Intel équivalent 16 Go

💰 Quel est le prix d’Alan Wake 2 ?

Le jeu est disponible uniquement en version dématérialisée. Ce qui permet à Remedy, le studio à l’origine du jeu, de le commercialiser à un prix moins élevé que la plupart des AAA. Alan Wake 2 est disponible aux tarifs suivants :

49,99 € sur PC ;

sur PC ; 59,99 € sur consoles.

Une édition Deluxe est également proposée pour 20 € de plus. Il faut ainsi débourser 69,99 € pour la version PC et 79,99 € sur consoles. Cette dernière comporte divers bonus, comme des tenues, des skins d’armes, un pack de ressources de survie pour Saga, ou encore les futurs DLC à venir.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Epic Games Store vous propose en ce moment le jeu en promo. En effet, les joueurs sur PC peuvent récupérer Alan Wake 2 pour 39,99 € au lieu de 49,99 €.

🕹️ Quel gameplay pour Alan Wake 2 ?

Sans surprise, les développeurs ont choisi de conserver la formule simple mais efficace du premier volet. Alan Wake 2 reprend donc le gameplay du premier opus, avec une vue à la troisième personne. Comme dans tout survival horror qui se respecte, vous affrontez des hordes de monstres dans des décors peu hospitaliers, et devez également explorer les niveaux de fond en comble à la recherche d’indices.

Pour venir à bout de vos ennemis, il est dans un premier temps nécessaire de les affaiblir avec la lampe torche, avant de leur vider votre chargeur dessus, à l’instar du premier épisode. Remedy a toutefois indiqué une différence de taille dans cette suite, puisque les affrontements se font plus rares, mais aussi bien plus complexes. Ce qui ajoute du challenge à l’aventure.

Parmi les autres nouveautés d’Alan Wake 2, le joueur est amené à contrôler un nouveau personnage, et non plus seulement l’écrivain torturé. Désormais, nous vivrons l’aventure selon deux points de vue différents en contrôlant Saga Anderson, une enquêtrice du FBI, bien déterminée à percer le mystère de Bright Falls.

Si le gameplay peut paraître identique pour les deux personnages, l’ambiance qui émane des niveaux est quant à elle totalement différente. Afin que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même, la vidéo suivante montre quelques séquences de gameplay avec Saga, la nouvelle protagoniste jouable.

Et pour comparer, voici une vidéo de gameplay qui nous dévoile comment se présente l’expérience aux commandes d’Alan Wake :

En lieu et place du menu pause, les développeurs ont travaillé sur un moyen innovant de mettre en lien les indices récoltés durant la narration, afin de résoudre les énigmes. De ce fait, il est possible d’accéder à tout moment d’une simple pression et sans temps de chargement à la Mind Place, une sorte de bureau à distance qui n’est autre que la matérialisation de l’esprit de Saga.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Remedy a souhaité fluidifier au maximum l’expérience en jeu. Voyez le résultat par vous-même dans cette courte séquence.

Si certains développeurs choisissent de rester discrets quant aux dévoilement de leurs jeux avant l’heure, ce n’est visiblement pas le cas de Remedy, qui a partagé une séquence de gameplay avec Saga. Dans cette vidéo de 11 minutes, on suit l’agent du FBI évoluer dans la petite ville de Watery.

Saga interroge quelques habitants pour faire avancer l’enquête, avant de s’engouffrer dans la forêt où elle tombe nez à nez avec d’étranges créatures, cachées dans la brume. Frissons garantis. On en apprend également un peu plus concernant les éléments de jeu intégrés à Alan Wake 2 : possibilités de réponses multiples durant un interrogatoire, puzzles, et la possibilité de se soigner. On voit également la profileuse du FBI faire usage d’une arbalète, et d’un fusil à pompe, en plus de son arme de poing.

Avant la sortie du titre, GameInformer publiait deux vidéos de gameplay, qui nous permettaient d’en apprendre davantage sur le contenu du jeu. On y rencontre une nouvelle fois Saga Anderson dans la première et Alan Wake dans la seconde.

Dans la peau de l’agent du FBI, il faut faire preuve d’agilité. Équipée de sa précieuse lampe torche, on la voit notamment esquiver les haches lancées à la volée par une mystérieuse créature qui se déplace furtivement dans les bois sinistres qu’elle traverse. On aperçoit également l’interface de l’inventaire ou encore une partie de la map. Une chose est certaine, il est préférable de ne pas se retrouver à court de munitions, car les ennemis que vous affrontez sont très coriaces.

Dans cette vidéo, le célèbre écrivain explore l’hôtel Oceanview. Plongé en plein cauchemar, il avance tant bien que mal à la recherche d’une issue. Comme on peut le voir, des créatures se dressent également sur son chemin. Ces dernières prennent la forme d’ombres, et peuvent être tuées après avoir été révélées par la lumière de la torche de Wake. Leurs silhouettes restent toutefois floues.

Les combats s’avèrent intenses et plus oppressants qu’avec Saga, étant donné que les décors sont plus exigus. À un moment, Alan se retrouve à court de balles face à un ennemi, et tente alors une approche au corps à corps. Sans surprise, ces créatures sont encore plus difficiles à tuer de cette manière. Il est ainsi préférable de privilégier la fuite si vous vous retrouvez dans cette situation et que plusieurs ennemis sont à vos trousses.

✍️ Quelle est l’histoire d’Alan Wake 2 ?

L’histoire du deuxième volet d’Alan Wake se déroule en 2023, soit treize années après les évènements du premier. Si vous souhaitez y jouer, et que par conséquent vous ne ne souhaitez pas être spoilé, nous vous invitons à ne pas lire ce qui suit.

❗Attention, le paragraphe suivant contient des spoilers.

À la fin du premier épisode, Alan Wake se retrouve piégé dans l’antre noire, un lieu diabolique caché sous un lac dans la ville de Bright Falls. Il se retrouve dans cette situation après avoir écrit la fin de son roman horrifique et libéré sa femme du joug de l’Ombre Noire, une force maléfique et surnaturelle qui transforme la fiction en réalité.

Dans ce deuxième épisode, on retrouve un Wake névrosé à force d’errer dans ce lieu maudit où il est prisonnier depuis une dizaine d’années. L’écrivain tente par tous les moyens de sortir de sa captivité, tout en essayant de ne pas sombrer dans la folie, tandis que ses récits, peurs et visions cauchemardesques prennent vie autour de lui.

Il doit pour ce faire mettre au point une histoire qui lui permettrait de modifier la réalité, dans le but de s’échapper. Mais ses tentatives se sont, jusqu’à présent, toutes soldées par des échecs. Et comme si cela ne suffisait pas, il est traqué par une mystérieuse créature.

Pendant qu’Alan est enfermé dans un cauchemar, la réalité suit son cours. Officiellement, l’écrivain de polars à succès est porté disparu depuis 2010, alors qu’il passait des vacances sur la côte nord-ouest du Pacifique avec sa femme. C’est là que Saga Anderson entre en jeu. Cette talentueuse agente du FBI est réputée pour résoudre les affaires à priori insolubles.

Tandis qu’elle est envoyée dans la ville de Bright Falls pour enquêter sur une série de meurtres, elle va finalement être témoin et victime du cauchemar que vit l’écrivain, lorsqu’elle découvre les pages de son histoire horrifique. Saga fait vite le lien avec l’auteur disparu il y a plus d’une décennie dans la même région. Au fur et à mesure de l’enquête, les histoires des deux protagonistes vont petit à petit se rejoindre.

Tandis que d’un côté, Saga fera tout son possible pour découvrir ce qui lie Alan Wake à son affaire, de l’autre, le romancier devra trouver une porte de sortie pour mettre fin à son calvaire. Quoi qu’il en soit, l’intrigue est encore une fois complexe et trépidante à souhait.

🤔 Est-il nécessaire d’avoir fait le premier volet avant de jouer à Alan Wake 2 ?

Il n’est pas obligatoire d’avoir joué au premier épisode pour être à même de comprendre l’histoire d’Alan Wake 2. En effet, le second opus raconte une toute nouvelle histoire. Pour rappel, pas moins de treize années séparent les intrigues des deux jeux. Les évènements qui s’y déroulent sont ainsi suffisamment éloignés pour ne pas être directement liés.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir connu les précédentes aventures du romancier pour jouer au deuxième volet, terminer l’histoire du premier volet peut tout de même vous aider à mieux appréhender l’univers et les subtilités de ce deuxième volet, et également à mieux cerner la personnalité complexe d’Alan. Sachant que la version remasterisée du premier titre est disponible sur l’ensemble des consoles actuelles, on ne peut que vous conseiller de vous la procurer avant de commencer le dernier volet. Par ailleurs, le jeu Alan Wake Remastered est en ce moment offert pour l’achat d’Alan Wake 2 sur l’Epic Games Store. C’est le moment idéal pour découvrir sans frais supplémentaire les premières aventures du romancier. Vous avez jusqu’au 10 janvier 2024 pour en profiter.

Il n’est pas non plus nécessaire de jouer aux DLC d’Alan Wake, ni au jeu American Nightmare, pour comprendre la suite des aventures de l’écrivain, étant donné qu’ils racontent une histoire annexe à la trame principale.

🧟‍♂️ Alan Wake 2 : une suite est-elle déjà prévue ?

On ne sait pas encore si un troisième épisode d’Alan Wake verra le jour. En revanche, le studio Remedy a déjà indiqué que l’histoire se poursuivrait via deux DLC. Ces derniers seront lancés en 2024. Les extensions d’Alan Wake 2 auront pour nom : Night Springs et La Maison du Lac. En attendant leur arrivée, les joueurs les plus chevronnés pourront recommencer le jeu en difficulté Cauchemar et profiter d’une trame alternative grâce au mode New Game+, qui arrivera prochainement.

👤 Qui sont les créateurs d’Alan Wake 2 ?

Le studio à l’origine d’Alan Wake n’est autre que Remedy Entertainment, que nous avons mentionné plusieurs fois dans ce dossier. Avant d’acquérir de la notoriété auprès du grand public, le studio Remedy a sorti le jeu Death Rally en 1996 et développait des benchmarks, dans les années 90.

Ce studio finlandais basé à Espoo, une ville en périphérie d’Helsinki, est notamment réputé pour sa franchise Max Payne, dont le premier volet est sorti en 2001. C’est véritablement ce titre qui a permis au studio de développer sa notoriété auprès du grand public.

En effet, porté par un scénario qualitatif, une ambiance digne des films noirs, et un gameplay intense avec la possibilité de ralentir le temps grâce au Bullet-Time, Max Payne est rapidement devenu une référence parmi les jeux d’action à la troisième personne. Suite au succès commercial du premier volet, le studio a choisir de lui offrir une suite, tout aussi réussie, en 2003. Le troisième volet, sorti en 2012, a quant à lui été confié aux mains expertes de Rockstar Games, qui n’a toujours pas brisé le silence à propos de GTA 6.

Sorti en 2010, après un développement long de cinq ans, Alan Wake est le quatrième jeu du studio. Avec ce jeu, Remedy proposa encore une fois un jeu d’action au gameplay simple et efficace, avec une trame narrative recherchée, et on ne peut plus maîtrisée. Le studio s’est ainsi illustré grâce à ses qualités d’écriture, et continuera dans la même lignée en sortant Quantum Break (2016) et Control (2019). Remedy s’est par ailleurs associé avec Epic Games en 2020, pour la distribution de ses futurs titres.

Outre sa pièce maîtresse, Alan Wake 2, Remedy travaille actuellement sur plusieurs titres. En effet, on sait qu’il prépare un remake des deux premiers volets iconiques de Max Payne, en collaboration avec Rockstar Games. Par ailleurs, le jeu Control 2 est également en cours de développement, ainsi qu’un spin-off multijoueur, baptisé Condor. Le studio finlandais a de beaux projets en perspective.