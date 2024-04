Peugeot 207, Zoe… des milliers de voitures dangereuses rappelées en urgence

Renault et Peugeot rappellent plusieurs véhicules considérés comme dangereux pour les automobilistes. Ils présentent des risques de blessures et d’incendies. Voici ce qu’il faut faire si vous possédez un des modèles.

© Renault

Malheureusement pour les possesseurs de Renault Clio IV et Mégane IV, les deux voitures font partie des plus volées en France en 2023, selon le Groupement des assureurs français pour l’identification et la restitution des véhicules volés (GIE Argos).

Juste derrière les véhicules du constructeur français, se trouvent les Peugeot 3008 II et 308 II appréciées des malfaiteurs. Si Renault et Peugeot viennent de rappeler plusieurs voitures, ce n’est pas pour le risque de vol, mais pour des problèmes encore plus graves qui pourraient causer blessures et incendies.

Peugeot et Renault rappellent des véhicules jugés dangereux

Renault vient de rappeler deux de ses véhicules qui représentent un danger pour les automobilistes. La Mégane IV Sedan, possède un déflecteur potentiellement mal fixé. Il pourrait blesser les occupants du véhicule.

Un modèle de Renaut Zoe se trouve dans la même situation à cause d’un problème de fabrication majeure qui pourrait produire un court-circuit dans la batterie haute tension et donc provoquer un incendie, indique la plateforme RappelConso.

#RappelProduit ZOE Voiture de tourisme – Renault



Risques : Incendie



Motif : En raison d’un problème de fabrication, un court-circuit peut se produire dans la batterie haute tension. Cela augmentera le risque d’incendiehttps://t.co/S6oCqK8plG pic.twitter.com/fyXHGVbpOl — RappelConso (@RappelConso) March 29, 2024

De son côté, Peugeot rappelle un modèle de 208 dont « l’essieu arrière peut ne pas être correctement soudé, ce qui pourrait entraîner la formation de fissures au fil du temps ». Voici les trois voitures jugées dangereuses par les constructeurs ainsi que leur référence pour savoir si vous êtes concerné :

Renault Mégane IV Sedan (référence : e2*2007/46*0546*35 et e2*2007/46*0546*36)

Renaut Zoe (référence : e2*2007/46*0251*27)

Peugeot 207 (référence : U, e2*2007/46*0639*21-*23)

Si vous possédez l’un de ces véhicules, tous produits en 2023, vous devez absolument vous rapprocher de votre concessionnaire. Comme il s’agit d’un rappel, vous n’aurez aucun frais à payer. Il s’agit une nouvelle fois d’une mauvaise pub pour la Renault Mégane IV, qui fait partie des voitures les plus volées et possède donc aussi deux modèles dangereux.