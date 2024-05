Citroën rappelle 600 000 voitures à cause d’une grave défaillance, êtes-vous concerné ?

Citroën lance une campagne de rappel massive pour les C3 et DS3 avec 600 000 modèles concernés par une grave défaillance des airbags. Le constructeur a mis en place une page pour vérifier si vous êtes concerné.

600 000 voitures Citroën, les C3 ET DS3, sont concernées par un rappel massif

Une grave défaillance au niveau des airbags justifie ce rappel

Citroën a mis en place une page pour vérifier via son VIN si votre voiture est concernée

Sale nouvelle pour les conducteurs qui roulent à bord d’une C3 ou DS3 de Citroën. La filiale de Stellantis rappelle 600 000 modèles dans une vingtaine de pays à cause d’un problème très dangereux au niveau des airbags. En France, c’est surtout le sud qui est concerné à cause du climat.

À lire > L’autonomie définitive de la Citroën ë-C3 va vous impressionner, c’est une belle surprise !

Un problème lié aux airbags provoque ce rappel massif

#RappelProduit C3, DS3 Voiture particulière-Citroen & DS



Risques: Blessures



Motif: Le propergol des coussins conducteur et passager peut se détériorer. Si les airbags se déploient, il peut se rompre avec trop de force, blessant les occupants du véhiculehttps://t.co/exYYLCTLf1 pic.twitter.com/cMi86FZJBS — RappelConso (@RappelConso) May 3, 2024

Autant dire que votre sécurité est en jeu si vous avez acheté une Citroën C3 ou DS3 entre 2009 et 2019. Le constructeur automobile français annonce, ce jeudi 16 mai, le rappel de 600 000 modèles en circulation dans une vingtaine de pays. Aussi bien en Europe qu’en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Pourquoi ? Un problème lié aux airbags à cause de “la détérioration du gaz […] qui vieillit au cours” du temps selon l’entreprise.

Ce qui provoque de graves incidents puisque “si les airbags se déploient, il peut se rompre avec trop de force, blessant les occupants du véhicule” précise Rappel Conso sur X. Dans le détail, il y a respectivement 497 171 et 108 601 modèles de C3 et de DS3 qui sont rappelés dans le monde. En France, ce sont 181 734 et 65 149 de ces voitures qui sont concernées par ce rappel massif.

Il est aussi bon de noter que le sud de la France est particulièrement concerné car la chaleur et l’humidité vers Clermont-Ferrand et Lyon accélèrent la détérioration du gaz des airbags conçus par Takata, une société japonaise désormais fermée.

Sur son site, Citroën organise la campagne de rappel à cette adresse. Un outil permet de vérifier si votre voiture est concernée en renseignant votre Vehicle Identification Number (VIN). Il se trouve sur votre carte grise et se compose de 17 caractères commençant par VR7 ou VR7.

Si votre voiture est concernée, le site de Citroën permet de localiser un atelier pour ramener votre véhicule dans le cadre de ce rappel.