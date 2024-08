Alexa AI : voici les 5 grandes nouveautés qui vont complètement changer l’assistante vocale en octobre ! 

Depuis près d’un an, Amazon prépare une refonte ambitieuse de son assistant vocal Alexa, et selon des documents internes récemment divulgués, cette nouvelle version, propulsée par l’intelligence artificielle, pourrait enfin voir le jour dès la mi-octobre.

Mais cette évolution ne sera pas gratuite : Amazon envisage de facturer ce service environ 10 dollars par mois. L’actuelle version d’Alexa, quant à elle, resterait gratuite sous l’appellation « Alexa classique ». Malgré tout, voici tout ce qui est attendu, selon des documents internes récupérés par le Washington Post.

Un assistant vocal plus intelligent, plus personnel

Parmi les nouveautés attendues, l’une des plus remarquables est le « Smart Briefing », un système de résumés quotidiens générés par l’IA, personnalisés en fonction des préférences de chaque utilisateur. Cette fonctionnalité vise à offrir une vue d’ensemble précise et rapide des actualités. Cette mise à jour promet de rendre Alexa non seulement plus compétente, mais aussi plus fiable, on l’espère, dans le traitement des questions politiques.

Autre nouveauté : la personnalisation des réponses. La nouvelle Alexa AI sera capable de reconnaître les voix individuelles des utilisateurs et d’interagir de manière plus « conversante et charismatique ».

© Amazon

En posant des questions sur les habitudes et préférences des utilisateurs, elle pourra adapter ses réponses pour mieux correspondre à leurs besoins spécifiques. Par exemple, elle pourrait tenir compte des restrictions alimentaires d’une famille pour proposer des recettes appropriées, une fonctionnalité qui illustre bien l’intention d’Amazon de rendre Alexa AI non seulement plus utile, mais aussi plus intuitive.

Une assistance culinaire et une aide au shopping en ligne

L’assistance culinaire sera également au cœur des préoccupations d’Alexa AI. Les documents divulgués indiquent que les utilisateurs ont exprimé un fort besoin d’aide dans ce domaine, et Amazon semble avoir pris ces demandes au sérieux. Bien que les détails précis ne soient pas encore connus, on peut s’attendre à ce qu’Alexa propose des recettes adaptées et peut-être même des conseils en temps réel pendant la préparation des repas.

© Amazon

En outre, le « Shopping Scout », une autre fonctionnalité anticipée, pourrait transformer la manière dont les personnes effectuent leurs achats en ligne. Cette option permettra à Alexa de signaler les bonnes affaires en cours ou de répondre à des questions spécifiques comme « Y a-t-il des promotions sur les casques audio ? » ou « Quelles couleurs sont disponibles pour ces chaussures ? ». De quoi faciliter les achats impulsifs, surtout lors d’événements comme le Black Friday.

Un assistant pour… les enfants ?

Enfin, Amazon semble vouloir rendre Alexa AI attrayante pour les plus jeunes avec une expérience appelée « Explore with Alexa 2.0 ». Cette fonctionnalité permettra aux enfants de participer à des conversations interactives et exploratoires avec l’assistant vocal. Bien que l’expérience soit censée être « sécurisée et modérée », des préoccupations subsistent quant à la sécurité des enfants face à ces technologies.

Source