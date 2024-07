Amazon dévoile un nouvel appareil Echo, son prix de lancement est très bas

© Amazon

Amazon dévoilait en 2018 son réveil connecté Echo Spot dotée de l’intelligence artificielle Alexa. Le produit se distinguait par son écran tactile permettant d’afficher des vidéos ou encore des réponses d’Alexa aux questions de l’utilisateur.

Les sorties d’appareils Echo d’Amazon comme la Dot 5 s’enchaînent depuis quelques années, mais le modèle Spot n’avait jamais eu droit à une nouvelle déclinaison. Contre toute attente, le géant de la tech vient de dévoiler une version inédite de l’Echo Spot.

Amazon dévoile la version 2024 de l’Echo Spot disponible dès maintenant à un prix avantageux

Amazon annonce le lancement de la version 2024 de l’Echo Spot. Le nouveau modèle possède un design un peu différent de celui de 2018. Fini l’écran circulaire : celui de l’Echo Spot 2024 est en demi-cercle. L’écran en verre teinté de 2,83 pouces ne possède pas de bordures, contrairement à son prédécesseur.

Notez que l’appareil ne prend en charge ni le streaming, ni les appels vidéo. Le réveil connecté disponible en trois couleurs (noir, bleu et blanc) sur le site d’Amazon permet en revanche de consulter l’heure, la météo et bien sûr d’écouter de la musique via les services de streaming musical.

L’Echo Spot 2024 autorise toujours à échanger avec Alexa « pour vous réveiller, vous relaxer et bien plus encore ». Pour protéger votre vie privée, il existe un bouton « arrêt » du microphone et vous avez la possibilité de supprimer vos enregistrements vocaux en le demandant à Alexa, rappelle Amazon.

Le réveil connecté de l’entreprise est vendu au prix de base de 94,99 €. Cependant, vous pouvez l’obtenir pour seulement 54,99 € jusqu’à la fin des Prime Day 2024, le 17 juillet prochain, si vous possédez un abonnement Prime.