Le Chromecast s’ouvre à TikTok et à de nouvelles TV, voici toutes les nouveautés

Après avoir arrêté le support pour son premier Chromecast en juin dernier, Google vient de dévoiler la suite des festivités. Le géant a profité de l’édition 2024 du CES pour annoncer des nouveautés pour son célèbre dispositif de diffusion. Et ce sont les utilisateurs de TikTok qui vont être ravis ! Il est désormais possible de caster les vidéos TikTok de votre smartphone directement sur un appareil équipé du Chromecast.

Dans les faits, vous pourrez diffuser le contenu de l’application avec un Chromecast branché derrière votre TV ou avec un téléviseur embarquant directement la technologie. Mais ce n’est pas tout. Outre les vidéos déjà enregistrées, il sera aussi possible de diffuser les flux TikTok en direct grâce au Chromecast. Cette fonctionnalité devrait être déployée “bientôt”, promet Google dans un article de blog.

Le Chromecast s’invite enfin sur les TV LG

Le constructeur a également annoncé l’arrivée prochaine d’une nouvelle gamme d’appareils dotés nativement du Chromecast. En l’occurrence, les TV LG prévues pour 2024 en seront notamment pourvues. Pour rappel, le constructeur va bientôt lancer ses téléviseurs QNED et QNED Mini LED qui prendront donc en charge le Chromecast.

Toujours en 2024, Google étendra aussi la prise en charge du Chromecast sur les modèles LG Hospitality and Healthcare. Concrètement, vous pourrez diffuser le contenu de votre smartphone sur l’écran de votre chambre d’hôtel ou de votre chambre d’hôpital si ces dernières sont équipées de téléviseurs professionnels LG. Un moyen pratique de profiter comme il se doit de vos applications de streaming fétiches sans avoir à vous identifier à nouveau.

Google confirme enfin que le Chromecast sera intégré sur les dernières gammes Hisense et TCL dévoilées lors du CES. Il s’agit pour mémoire des TV Hisense ULED et ULED X Series 2024 ainsi que des TV TCL Q Class et TCL QM7. A ce propos, voici notre comparatif des meilleures TV TCL actuellement disponibles sur le marché.