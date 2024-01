Alexa : Amazon veut vous faire payer pour une IA qui n’est pas au point

L’IA est certes un outil formidable mais elle peut aussi avoir des conséquences désastreuses. Il semblerait, en revanche, que cela n’empêche pas Amazon de l’intégrer à son assistant Alexa et de vouloir faire payer ses utilisateurs pour utiliser l’IA.

Amazon Echo Dot 5 ©Amazon

Alors que la dernière IA d’Open AI pourrait être un danger pour l’humanité et que Copilot partage de fausses informations, les projets centrés autour de l’IA s’enchaînent. Il se pourrait d’ailleurs que la dernière initiative d’Amazon soit particulièrement discutable, en plus d’être préjudiciable pour ses utilisateurs.

Ainsi, la firme de Jeff Bezos, qui a pour but de rivaliser avec ChatGPT en intégrant l’IA générative à l’assistant personnel, pourrait monétiser son assistant dopé à l’IA. Ce projet nommé Alexa Plus aurait pour but de faire payer les utilisateurs afin de profiter des bienfaits de l’intelligence artificielle.

Les équipes d’Amazon seraient en train de tester une technologie appelée “Remarkable Alexa” afin de la rendre disponible dans le courant de l’année, au plus tard le 30 juin prochain. Cependant, selon le témoignage de certains employés, l’IA afficherait des résultats décevants. La technologie ne serait pas au point et Alexa aurait du mal à donner des réponses concises et correctes aux utilisateurs.

Amazon Echo Dot ©Amazon

Alexa Plus : une offre payante basée sur une IA qui à des hallucinations ?

Alors que l’assistant personnel fait parler les morts et que l’IA d’Amazon est victime d’hallucinations, ce projet n’augure rien de bon pour les usagers d’Alexa. En effet, Q, l’IA maison d’Amazon (à ne pas confondre avec Q*, le projet dangereux pour l’humanité d’Open AI cité plus haut), aurait divulgué des informations confidentielles pendant une crise d’hallucination.

Le fait qu’Alexa Plus soit basée sur cette technologie ne devrait pas rassurer les utilisateurs. Évidemment, cette volonté de faire payer les utilisateurs ne vient pas de nulle part. Il semblerait qu’Alexa soit un véritable gouffre financier (plusieurs milliards de dollars par an) pour Amazon et que sa monétisation soit une solution afin de combler le trou.

Si Amazon se décide bel et bien à faire payer pour l’IA d’Alexa, il va falloir que l’offre de la GAFAM soit irréprochable. Pour rappel, en 2021, Alexa avait mis en danger la vie d’une jeune fille en lui demandant de jouer avec une prise électrique. Bien que la technologie ait grandement évolué (en bien) depuis, l’intégration d’une IA en proie à des hallucinations à l’assistant personnel à de quoi faire peur aux utilisateurs.

C’est tout à fait compréhensible et il est possible que la mauvaise réputation de l’IA combinée aux écueils d’Alexa n’encourage pas les usagers à débourser de l’argent. Amazon n’a pas donné plus d’informations concernant la tarification d’Alexa Plus, en espérant qu’au moins l’offre ne soit pas trop onéreuse.

TL;DR Amazon souhaite faire payer pour utiliser l’IA d’Alexa.

Ce nouveau projet s’appelle Alexa Plus qui n’est pas au point selon des employés d’Amazon.

Alexa donne des réponses incorrectes et aurait du mal à être concise.

