Starfield : l’extension Shattered Space arrive cet automne, l’arrivée des mods imminente

Avis aux explorateurs de l’espace sous licence Bethesda : l’extension tant attendue de Starfield, Shattered Space, se dévoile enfin avec une fenêtre de sortie. Sera-t-elle capable de relancer l’intérêt du jeu alors qu’il est moins joué que Skyrim à l’heure actuelle ? Rien n’est moins sûr.

Lors d’une interview sur le Kinda Funny Gamecast, Todd Howard, directeur de Bethesda Game Studios, a annoncé son arrivée pour cet automne. Si le mystère plane encore autour du scénario de Shattered Space, on peut espérer en apprendre plus lors du prochain Xbox Game Showcase de Microsoft prévu pour début juin.

Starfield : l’extension Shattered Space et des mises à jour majeures en vue

En attendant d’explorer les nouveaux recoins de l’univers Starfield, les joueurs ne seront pas en reste. Todd Howard a en effet teasé une mise à jour importante qui débarquera très prochainement sur le jeu. D’après ses indications, cette mise à jour se concentrera sur la construction de vaisseaux spatiaux, offrant sans aucun doute plus de liberté et de possibilités aux pilotes en herbe. Il faudra patienter jusqu’à l’annonce officielle de Bethesda pour en connaître tous les détails.

Les amateurs de contenu communautaire vont eux aussi être ravis d’apprendre que le Creation Kit, l’outil de création de contenu officiel tant attendu, a déjà été envoyé à certains modders. Annoncé en septembre 2023, le Creation Kit permettra de développer et d’intégrer des mods sur les versions PC et Xbox du jeu. C’est probablement la plus grosse annonce.

Un enthousiasme tempéré par l’attente d’Elder Scrolls VI

On peut quand même s’interroger sur la charge de travail de Bethesda. Si le studio continue d’enrichir Starfield avec des extensions et des mises à jour, il a également confirmé plancher sur son prochain titre majeur : The Elder Scrolls VI.

En mars dernier, à l’occasion du 30ème anniversaire de la franchise culte, le studio a publié une information vague sur ce nouvel opus, indiquant simplement que « jouer aux premières versions nous remplit du même enthousiasme, de la même excitation et de la même promesse d’aventure ». Il faudra probablement attendre encore plusieurs années avant de pouvoir arpenter les terres de Tamriel dans ce nouvel épisode.

En attendant, on espère que l’arrivée de l’extension Shattered Space arrivera à renouveler l’expérience de Starfield, et que les futures mises à jour donneront — enfin — envie de s’y plonger pleinement. La cerise sur le gâteau reste l’arrivée prochaine du Creation Kit qui permettra aux modders de libérer leur créativité sur PC et Xbox. De quoi explorer l’espace pendant un bon moment, en attendant l’arrivée tant attendue de The Elder Scrolls VI…