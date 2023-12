AliExpress : Grosse promotion sur le surpuissant Xiaomi Poco F5 Pro

Xiaomi Poco F5 Pro – Crédit : Xiaomi

Durant toute l’année 2023, AliExpress s’est démené pour nous proposer les meilleures promotions du marché. En cette fin d’année, c’est toujours le cas avec la Saison des fêtes qui vous permet de profiter de réductions importantes sur de nombreux produits.

C’est le cas pour le Xiaomi Poco F5 qu’on trouve à prix cassé sur le site chinois. Son prix est actuellement affiché à 359 euros dans sa version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est déjà une très belle offre, mais avec le code promo AEFRFR040, le prix baisse encore. En effet, ce code permet de faire baisser le tarif de 40 euros supplémentaires. Vous pouvez donc vous offrir le Xiaomi Poco F5 pour seulement 319 euros. Attention, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter.

À lire aussi : notre guide des meilleurs smartphones

⚙️ Le smartphone qui rend les flagships inutiles

À quoi bon dépenser plus de 1000 euros dans un smartphone haut de gamme quand on peut avoir un smartphone aussi performant pour à peine 300 euros ? Le Poco F5 a beau être un smartphone de milieu de gamme, il est pourtant équipé de la puissante puce Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 qui allie haute performance et efficience énergétique. Elle est épaulée par 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

L’écran n’est pas mal non plus puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED FHD+ avec une fréquence d’image de 120 Hz, des bords très fins et une compatibilité Dolby Vision et HDR10+.

Pour la partie photo, on retrouve à l’arrière un module avec trois capteurs : un grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Quant à elle, la caméra selfie profite d’un capteur de 16 Mpx. Enfin, l’autonomie est assurée par une batterie 5000 mAh compatible avec la charge filaire rapide 67 W.