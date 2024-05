AliExpress : Grosse baisse de prix du Xiaomi Poco X6 Pro 5G

Xiaomi Poco X6 Pro > 248,28 € chez AliExpress

Sorti en janvier 2024, le Poco X6 Pro 5G est la nouvelle référence du milieu de gamme avec des performances très solides pour un prix très serré. Si vous êtes en quête de la bonne affaire du moment en téléphonie mobile, vous êtes au bon endroit.

En effet, en ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous procurer le Poco X6 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour seulement 248,28 euros, soit 100 euros de moins que le prix de vente conseillé à 349 euros. En plus, vous bénéficiez de la livraison gratuite en 3 jours. Comme vous allez pouvoir le constater avec ses caractéristiques, vous ne trouverez aucun autre modèle pour le concurrencer à ce prix.

🔥 Le meilleur smartphone 5G à moins de 250 euros

Pourquoi dépenser des sommes folles dans un smartphone alors que vous pouvez vous offrir un modèle très performant et complet pour moins de 250 euros ?

Le Poco X6 Pro est certes un smartphone avec un tarif de milieu de gamme (voir d’entrée de gamme en promotion). Mais il est pourtant équipé de composants très intéressants, à commencer par sa puce 8 cœurs Dimensity 8300-Ultra gravée en 4 nm qui combine à la fois performance et économie d’énergie. L’écran AMOLED est aussi impressionnant puisqu’il s’agit d’une dalle de 6,67 pouces avec une résolution 1,5 K et un taux de rafraîchissement qui peut varier jusqu’à 120 Hz.

Pour la partie photo, on retrouve à l’arrière le même module que sur le Poco F5 Pro, soit trois capteurs : un grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. À l’avant, la caméra selfie profite d’un capteur de 16 Mpx. Enfin, l’autonomie est assurée par une batterie 5000 mAh et la recharge se fait avec le chargeur rapide 67 W fourni dans la boîte.

