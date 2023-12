Grosse promotion sur l’excellent smartphone OnePlus Ace 2 Pro sur AliExpress

Trouver un smartphone à un prix raisonnable sans compromis sur la puissance, avec un bel écran et un bon module photo s’avère souvent être une mission très difficile. La plupart des flagships sont en vente à plus de 1000 euros. Heureusement, c’est la magie des fêtes et, pour l’occasion, AliExpress nous propose le OnePlus Ace 2 Pro pour moins de 410 euros !

OnePlus Ace 2 Pro > 407,99 € chez AliExpress

Vous n’avez pas encore craqué pour le Xiaomi 13T Pro actuellement en promotion sur AliExpress ? Vous souhaitez un modèle encore moins cher mais qui garde d’excellentes caractéristiques ? Alors vous devriez jeter un coup d’œil au OnePlus Ace 2 Pro qui voit son prix baisser à l’occasion de la Saison des fêtes sur AliExpress. Du 11 au 16 décembre, vous bénéficiez de nombreuses réductions de prix pour vous faire plaisir et gâter vos proches.

Le OnePlus Ace 2 Pro est affiché en ce moment au prix de 449,99 euros mais avec le code promo AEFR040 et le coupon vendeur de 2 euros, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 407,99 euros. C’est une bonne affaire à ne pas manquer pour ce smartphone sorti il y a quelques mois seulement. Mais ne vous fiez pas à son petit prix, le OnePlus Ace 2 Pro dispose de qualités qui tiennent bien la route.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du OnePlus Ace 2 Pro ?

La marque OnePlus est connue pour ses modèles avec un excellent rapport qualité-prix. Le OnePlus Ace 2 Pro ne déroge pas à la règle avec une fiche de spécificités digne des téléphones les plus chers et performants du marché.

Débutons avec le cœur de la bête, sa puce qui est l’une des plus puissantes, en l’occurrence, la Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Elle est épaulée par 12 Go de RAM et vous aurez accès à 256 Go de stockage.

Son écran est une dalle AMOLED de 6,74 pouces avec une résolution de 2772 x 1240 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Elle est protégée par du verre Asahi Glass qui a la particularité de permettre à l’écran tactile de continuer à fonctionner, même quand il est mouillé.

Pour la photo, on retrouve sur la face arrière un module triple capteurs avec un capteur Sony IMX890 de 50 Mpix, un objectif ultra-large de 8 Mpix et un objectif macro de 2 Mpix. À l’avant, la caméra selfie offre une résolution de 16 Mpix.

Pour finir, le OnePlus Ace 2 Pro s’avère aussi endurant avec une grosse batterie de 5000 mAh et son impressionnant chargeur 150 W.