Amazon affiche une vente flash spéciale à ne pas rater sur le Samsung Galaxy Z Flip 5

Chez Amazon, le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Flip 5 bénéficie d’une vente flash et passe ainsi à 852 € au lieu de 1000 €.

Pour découvrir ce magnifique smartphone pliable en payant moins cher la facture, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet, actuellement le Samsung Galaxy Z Flip 5 bénéficie d’une vente flash à durée limitée et passe ainsi à 852,12 € exactement au lieu de presque 1000 €. Pour en profiter, voici tout de suite plus de renseignements sur le produit en question.

Samsung Galaxy Z Flip : une belle promo sur ce smartphone pliant

Si vous devez changer votre smartphone et que vous souhaitez opter pour un smartphone pliable, voici une offre faite pour vous. Grâce à son format pliable, ce smartphone offre de nouvelles possibilités qui bien évidemment reposent en majorité sur cet écran. C’est le moment de vous pencher sur ce produit qui est moins cher actuellement.

Revenons à cet écran principal Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un écran de couverture Super AMOLED de 3,4 pouces offrant une luminosité maximale de 1600 nits. Soit une des capacités très intéressantes qui vont vous permettre d’oublier votre tablette pour regarder vos plateformes vidéos habituelles. A noter la présence d’une charnière Flex améliorée avec un design à double rail qui permet la fermeture du smartphone.

A l’intérieur, c’est le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 accompagné de 8 Go de RAM qui va faire tourner l’ensemble du smartphone soit une configuration performante pour vous permettre d’accéder à toutes vos applications habituelles.

Élégant, pratique et performant, ce smartphone devrait répondre à toutes vos exigences et vous permettre de profiter à 100 % de cet écran magnifique et de toutes ses nouvelles fonctionnalités.

Toutefois, si ce budget reste trop élevé pour vous, vous avez la possibilité de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, vous y trouverez certainement des modèles moins onéreux mais tout aussi performant pour répondre à vos besoins du quotidien.