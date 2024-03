Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon : les meilleures offres à ne pas manquer

Amazon a lancé ses Ventes Flash de Printemps. Contrairement à ses Prime Day, la plateforme de e-commerce met ses offres à disposition de tous les consommateurs. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’être membre Prime pour en profiter.

Pendant 5 jours, du 20 au 25 mars, vous pouvez faire de bonnes affaires puisqu’Amazon applique des remises avantageuses allant jusqu’à – 50 % sur une multitude de produits : high-tech, mode, électroménager, etc. Nous avons sélectionné pour vous les offres qui nous paraissent être les plus intéressantes sur cette page.

Voici les meilleures offres disponibles sur le site d’Amazon à l’occasion de ses Ventes Flash de Printemps. Afin de faciliter vos recherches, nous avons réuni les promotions les plus intéressantes ci-dessous. Pour plus de clarté, nous les avons classés par catégories. Nous mettrons à jour régulièrement cette sélection.

Xbox Series X à 479,99 €, au lieu de à 549,99 €

Bien que la PS5 domine le marché des consoles de salon, la Xbox Series X n’en reste pas moins une excellente machine. De plus pour les ventes de printemps, Amazon fait passer son prix de 549,99 € à 479,99 €. Soit une remise immédiate de 70 € !

Avec cette dernière vous pouvez avoir accès au Game Pass et sa multitude de jeux moyennant un abonnement. Pour entrer plus dans le détail, elle possède une capacité de stockage de 1 To (SSD). De même, vous pouvez profiter de la 4K HDR à 120 FPS si vous possédez un téléviseur compatible. Sur ce point, c’est identique à la PlayStation 5 Slim.

Sinon, elle est équipée d’un processeur AMD Zen 2 couplé à un GPU AMD RDNA 2. Le tout est accompagné par 16 Go de RAM GDDR6. Enfin, elle possède un lecteur Blu-ray 4K UHD, pour les amateurs de cinéma. Ce dernier permet également de se procurer les jeux en physique si vous appréciez ce format. Enfin, elle est toujours livrée avec une manette qui, hélas, fonctionne toujours avec des piles.

Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm) avec chargeur à 279,99 €, au lieu de 369 €

La Samsung Galaxy Watch 6 bénéficie actuellement d’une remise de 90 €. En effet, la montre connectée voit son prix passer à 279,99 €, au lieu de 369 €. En prime, un chargeur USB-C de 25 W est inclus. Il s’agit du modèle 4G (40 mm). La montre haut de gamme profite d’un design épuré et d’un système d’attache ergonomique qui vous permet de changer de bracelet d’une simple pression.

Le modèle de 2023 profite d’une résistance à toutes épreuves avec son écran en verre saphir et ses certifications IP68 et 5 ATM, qui garantissent son étanchéité à l’eau. La dernière montre de Samsung embarque une floppée de capteurs, qui permettent d’obtenir des indications précises sur votre sommeil, votre fréquence cardiaque, mais également votre tension artérielle et votre composition corporelle. Elle est également équipée d’une fonction de suivi du cycle d’ovulation.

La Galaxy Watch 6 est également une alliée de choix pour les sportifs, grâce à ses modes d’entraînements personnalisés qui vous permettent de mesurer vos performances dans pas moins de 90 activités ! Si vous préférez, le modèle Classic bénéficie également d’une belle ristourne de 130 €.

Lenovo LOQ – i5-12450H – RTX 4060 – 16 Go RAM – 512 Go à 899,99 €, au lieu de 1 299,99 €

Nous vous conseillons également le Lenovo LOQ 15IRH8, si vous souhaitez vous équiper d’un ordinateur portable gaming performant et pas trop cher. En effet, ce PC portable perd 400 € par rapport à d’habitude, en passant au prix de 899,99 €, au lieu de 1 299,99 € ; soit 31 % de remise. Ce qui en fait assurément une bonne affaire.

Le modèle dispose d’un écran FHD de 15,6 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, parfait pour profiter d’une fluidité optimale dans vos jeux. De plus, il est à ce propos équipé en conséquence pour faire tourner les derniers AAA dans les meilleures conditions, grâce à son processeur Intel Core i5-12450H et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go de RAM.

Vous profitez d’un rendu graphique de haute volée grâce au ray tracing et au DLSS 3. La technologie Nahimic 3D garantit quant à elle un rendu sonore immersif. Le Lenovo LOQ 15IRH8 profite par ailleurs de 16 Go de RAM GDDR6, ainsi que d’un SSD de 512 Go. Il est livré avec Windows 11 Home. Enfin, on apprécie son design sobre pour un PC gamer.

Panasonic TX-42MZ700E à 799 €, au lieu de 1 149 €

La TV Panasonic TX-42MZ700E profite actuellement d’une belle ristourne de 30 % pour les Ventes Flash de Printemps. En effet, elle est actuellement affichée à 799 €, au lieu de 1 149 €. Il s’agit d’une offre avantageuse à ne pas laisser passer.

Ce téléviseur de 2023 profite des technologies OLED et 4K Color Engine Pro, qui lui permettent d’offrir une qualité d’image exceptionnelle avec des couleurs précises et vives et un contraste élevé. La TV 4K prend par ailleurs en charge tous les formats HDR, du HDR10+ au Dolby Vision. Pour ce qui est de l’audio, elle dispose de haut-parleurs de 20 W, compatibles avec le standard Dolby Atmos.

Cette TV de 42 pouces profite de surcroît d’un design sans cadre, qui lui permet de s’intégrer harmonieusement à votre intérieur. Android TV oblige, la Smart TV vous donne bien sûr accès aux meilleurs services d’IPTV que sont Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+ et consort. Le HDMI 2.1 est de la partie, avec le VRR et l’ALLM. En revanche, il n’est pas possible d’afficher les flux 4K à 120 Hz pour votre console next-gen, étant donné que la TV se limite à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Air Fryer Ninja Foodi MAX Dual Zone à 199,99 €, au lieu de 279,99 €

La friteuse sans huile Ninja Foodi MAX Dual Zone est un produit haut de gamme parfait pour préparer des recettes pour toute la famille. Sur Amazon, son prix vient de passer à 199,99 € contre 279,99 € le reste du temps.

Avec ce AirFryer vous pouvez compter sur deux bacs indépendants de 4,75 litres chacun, pour une contenance globale de 9,5 litres. Cette machine dispose de l’une des plus grosses capacités du marché. Dans le détail, le fabricant annonce qu’il est possible de cuire environ 1,4 kg de frites par tiroir. Un chiffre impressionnant pour ce tarif.

Le modèle possède une puissance de 2470 W et les températures oscillent entre 40 et 240°C avec des paliers de 10°C. D’autre part, le Foodi MAX Dual Zone dispose de 5 fonctions de cuisson, ce qui est le strict minimum pour ce type de machine. Notons également qu’il est possible de faire passer les éléments directement au lave-vaisselle pour éviter la corvée de nettoyage. Pour finir, la nuisance sonore peut atteindre 50 dB. C’est correct, mais légèrement supérieur à ce que proposent la plupart des concurrents.