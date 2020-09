Amazon : la nouvelle caméra connectée Ring est un drone surveillant votre maison

Amazon vient de présenter la caméra connectée Ring Always Home Cam. Tout droit sortie d’un film de science-fiction, la caméra a un drone autonome intégré qui surveille les pièces de la maison et décolle aussitôt qu’une effraction est détectée.

La caméra Ring Always Home Cam en action – Crédit : Amazon

Les caméras connectées de surveillance sont de plus en plus populaires. Que ce soit pour surveiller les enfants restés à la maison pendant les courses ou les animaux de compagnie durant le travail, elles sont très pratiques. Néanmoins, elles peuvent encore s’améliorer et proposer de nouvelles fonctionnalités. Amazon le sait et il a présenté la dernière-née de la gamme de caméras IP Ring. Voici la Ring Always Home Cam qui possède un drone intégré pour surveiller l’intérieur de votre maison. Elle semble tout droit sortie d’un film de science-fiction ou même d’un épisode de Black Mirror, mais elle est bien réelle et sera commercialisée dès 2021.

Le drone peut décoller de façon autonome ou sur commande à distance

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de présentation, la caméra Ring Always Home Cam est équipée d’un petit drone autonome pouvant décoller à tout moment de son dock. Ainsi, dès que les autres appareils de surveillance détectent une effraction dans la maison, le drone décolle immédiatement pour aller surveiller la pièce en question. Il diffuse alors en direct le rendu vidéo sur le smartphone de l’utilisateur.

Le drone peut aussi être activé à distance pour « vérifier si le four est resté allumé, si les portes sont verrouillées ou si le fer à friser est resté allumé », peut-on lire dans le communiqué de presse d’Amazon.

Protection de la vie privée et confidentialité

De plus, Amazon mise sur la protection de la vie privée et la confidentialité avec cette nouvelle caméra IP. Si vous vous souvenez, la société Ring a déjà connu quelques incidents à ce sujet. Tout d’abord, elle avait reconnu en janvier que des employés abusaient de l’accès aux vidéos confidentielles des utilisateurs. Quelques semaines plus tard, l’application Android de Ring était au centre d’une grosse fuite de données. L’un des incidents les plus notables mettant en cause une caméra Ring était l’année dernière lorsqu’un hacker avait pris possession de la caméra de surveillance d’une chambre d’enfants pour terroriser une petite fille.

Amazon a donc confirmé que la Ring Always Home Cam « a été conçue dans un souci de confidentialité et enregistre le contenu vidéo uniquement lorsqu’elle est en vol. Quand elle n’est pas utilisée, elle reste dans le dock où l’appareil photo est physiquement bloqué ». Il n’y a pas non plus de risque que la caméra espionne les habitants. En effet, le drone émet un son régulier lorsqu’il vole à travers les pièces. D’ailleurs, le drone est autonome mais l’utilisateur peut enregistrer un chemin prédéfini. Il suffit de reproduire le plan de la maison dans l’application. Ring Always Home Cam sera disponible en 2021 au prix de 250 $.

