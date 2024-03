Amazon : le délai de retour de 30 jours va-t-il passer à 14 jours ?

Les clients français d’Amazon peuvent pousser un soupir de soulagement : le délai de retour de 30 jours pour les produits électroniques et multimédias reste en vigueur. Contrairement à ce qui a été annoncé pour l’Allemagne, où il a été réduit à 14 jours, la politique de retour française n’a pas changé.

Retour Amazon : la France résiste à la réduction du délai à 14 jours

Le 9 mars dernier, Amazon a semé la consternation chez ses clients français en annonçant une réduction du délai de retour pour certains produits électroniques en Allemagne. Cette décision, motivée par le souci de simplifier les règles et de s’aligner sur la législation européenne, a provoqué une vague de mécontentement.

Face à la perspective de voir un délai de retour plus court s’appliquer en France, les clients ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux et ont contacté le service client d’Amazon. Une pétition en ligne a même été lancée pour protester contre cette décision.

Heureusement, Amazon France a entendu les inquiétudes de ses clients et a décidé de ne pas modifier le délai de retour, pour le moment, du moins. C’est une excellente nouvelle pour les consommateurs français qui apprécient la flexibilité et la sécurité offertes par un délai de retour de 30 jours.

Amazon n’a pas donné de détails précis sur les raisons qui l’ont poussé à revenir sur sa décision. Il est possible que la firme ait été sensible à la mobilisation des clients français et ait souhaité éviter une perte de confiance. Il est également possible qu’Amazon ait décidé de mener des études supplémentaires pour mieux comprendre l’impact d’une réduction du délai de retour sur le marché français.

Quels produits sont concernés en Allemagne ?

Ordinateurs portables, appareils photos, routeurs, films Blu-ray et jeux vidéo sont les principales catégories d’articles soumis à ce nouveau délai de retour. Les tablettes Amazon Fire, les téléviseurs, les Box TV et les appareils reconditionnés Renewed ne sont pas concernés et conservent un délai de retour de 30 jours.

Pour l’instant donc, les clients français peuvent continuer à profiter du délai de retour de 30 jours pour les produits électroniques et multimédias. Il est possible qu’Amazon réduise le délai de retour à l’avenir, mais il n’y a aucune information concrète à ce sujet pour le moment.