Amazon Luna : nouveau service de cloud gaming pour rivaliser avec Google Stadia et Microsoft xCloud

Amazon vient d’annoncer Luna, son service de cloud gaming. Il se rajoute à la liste des services disponibles et rivalise avec les plus grands tels que Google Stadia et Microsoft xCloud. Une manette et une intégration à Twitch sont au rendez-vous.

Écran d’accueil d’Amazon Luna – Crédit : Amazon

Les nouvelles annonces d’Amazon pleuvent aujourd’hui. Entre une nouvelle caméra de sécurité volante et des améliorations pour rendre Alexa plus humaine, Amazon a présenté son service de cloud gaming Luna alimenté par sa plateforme web AWS. Il sera lancé en accès anticipé aux États-Unis pour 5,99 $ par mois. Les utilisateurs peuvent dès à présent demander une invitation pour faire partie de l’accès anticipé. Amazon Luna permet de jouer à des jeux en streaming sur PC, Mac, Fire TV et iOS via un navigateur web. La compatibilité Android arrivera après le lancement. D’ailleurs, un seul abonnement permet de jouer sur deux appareils à la fois en 1080p à 60 FPS. Amazon a confirmé que la 4K sera disponible dans un second temps pour certains jeux.

Plus de 100 jeux seront disponibles au lancement

Au lancement, plus de 100 jeux seront disponibles sur Luna. De grands titres du jeu vidéo tels que Resident Evil 7, Control, A Plague Tale : Innocence, Brothers : A Tale of Two Sons, The Surge 2, etc. seront accessibles de manière illimitée pour tous les abonnés.

Amazon a également annoncé un partenariat avec Ubisoft. Il permettra de jouer aux nouveaux jeux du studio tels qu’Assassin’s Creed Valhalla ou encore Far Cry 6. Nous n’en savons pas davantage pour le moment. Néanmoins, il semblerait que l’accès aux jeux Ubisoft requiert un abonnement supplémentaire.

L’intégration à Twitch et une manette compatible avec Alexa

Naturellement, il fallait s’attendre à une intégration avec Twitch, sa plateforme de streaming. Ainsi, les utilisateurs de Twitch pourront directement lancer depuis la plateforme le jeu auquel le streamer qu’ils regardent est en train de jouer. Bien entendu, il faut que ce jeu fasse partie du catalogue de Luna. Pour accompagner le service de cloud gaming, Amazon a aussi présenté une nouvelle manette compatible avec Alexa qui se connecte non pas en Bluetooth, mais directement au Cloud. Elle sera commercialisée au prix de 49,99 $ lorsque l’accès anticipé de Luna commencera.

La nouvelle manette Luna d’Amazon – Crédit : Amazon

Enfin, aussi prometteur qu’Amazon Luna soit sur le papier, la concurrence s’annonce rude. Il faut faire aux géants du cloud gaming comme Google Stadia, GeForce NOW, ou même Microsoft xCloud. Ce dernier vient tout juste de sortir le 15 septembre dernier et il est inclus avec le Xbox Game Pass Ultimate sans frais additionnels pour 12,99 € par mois. Pour le moment, nous n’avons pas encore de date de sortie pour la France.

Source : TechCrunch