Microsoft ajoute Project xCloud au Xbox Game Pass Ultimate sans augmenter son prix : 12,99 €/mois

Dès septembre prochain, Project xCloud fusionnera avec le Xbox Game Pass Ultimate, et ce, sans surcoût pour le consommateur. Avec une telle offre à 12,99 €/mois, Microsoft entend bien damer le pion à la concurrence et enterrer quelques belligérants au passage (coucou Stadia !).

Project xCloud – Crédit : Microsoft

Si Microsoft se prépare à lancer sa Xbox Series X pour les fêtes de fin d’année, la firme de Redmond est suffisamment tentaculaire pour tenir plusieurs projets en même temps. Project xCloud, son service de jeu en streaming va ainsi muter dans une nouvelle forme en intégrant le Xbox Game Pass Ultimate.

Une seule grosse offre qui permettra aux joueurs de bénéficier de tous les avantages de l’un et de l’autre pour un prix unique et inchangé, celui du Xbox Game Pass Ultimate : 12,99 €/mois. À ce tarif, on accède au Xbox Live Gold avec un accès au jeu en ligne, des promotions exclusives, des jeux offerts (Games With Gold), mais aussi au Xbox Game Pass sur PC et Xbox, lequel donne accès à un catalogue de jeux évolutif à télécharger. Dès septembre 2020, cette offre comprendra également Project xCloud, le Netflix du jeu vidéo à la sauce Microsoft.

Du jeu Xbox partout, tout le temps, sur n’importe quel appareil

La nouvelle a été relayée par Xbox Wire qui cite les propos de Phil Spencer. Le grand manitou Xbox indique que Project xCloud rejoindra l’offre actuelle « sans coût supplémentaire pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Avec l’arrivée du cloud gaming dans le Game Pass Ultimate, vous pourrez jouer à plus de cent jeux du Xbox Game Pass sur votre téléphone ou tablette. Et comme le Xbox Live permet de connecter tous les appareils compatibles, vous pourrez aussi jouer en ligne avec les millions de joueuses et de joueurs Xbox Live répandus dans le monde. Lorsque Halo Infinite sortira, vos amis et vous pourrez y jouer ensemble, où que vous alliez et quel que soit l’appareil que vous utilisiez ».

Project xCloud est en phase de test dans plusieurs pays depuis avril dernier. La France fait partie du panel. On aura donc droit à ce regroupement des offres dès la rentrée. Ce nouveau service propose la diffusion de jeux Xbox en streaming. Seuls des jeux disponibles sur Xbox et PC y sont disponibles. Actuellement, le catalogue regroupe une centaine de titres dont Gears of War 5, Devil May Cry 5, A Plague Tale ou encore Crackdown 3. La liste est amenée à s’étoffer et évoluer au fil des mois. Ces jeux ne sont pas uniquement jouables depuis une Xbox, mais aussi un PC, une tablette ou un smartphone. Comme le rappelle Phil Spencer, Project xCloud est fonctionnel « quel que soit l’appareil que vous utilisiez ». Microsoft vient d’ailleurs de présenter une manette Xbox spécialement designée pour xCloud.

Xbox veut damer le pion à PlayStation sur le terrain du streaming

La nouvelle offre qu’annonce Microsoft aujourd’hui a de quoi faire trembler la concurrence. Si le combat est rude côté vidéo entre Nerflix, Disney+, Prime Vidéo ou le futur HBO Max, il n’en est pas vraiment de même sur la scène vidéoludique.

Google a lancé son Stadia qui connaît des débuts difficiles notamment à cause d’une qualité graphique en retrait. GeForce Now de Nvidia est pour sa part bien embêté, perdant coup sur coup quelques catalogues d’éditeurs il y a quelques mois. Reste Sony et son PlayStation Now disponible tant sur PS4 que sur PC, malgré un catalogue qui ne souffre pas les sorties récentes.

Sans doute le véritable rival de Microsoft sur ce marché, d’autant plus que son offre est segmentée, ce qui peut plaire à ceux qui ne veulent qu’un aspect de l’offre. Le PS Now est accessible à 9,99 €/mois pour le jeu en streaming. Si vous souhaitez jouer en mutli, bénéficier de réductions exclusives ou encore profiter de jeux gratuits tous les mois, c’est le PlayStation + facturé lui aussi 9,99 €/mois. Avec Microsoft, tout sera réuni dans une offre unique à 12,99 €/mois.

Source : Xbox Wire