Amazon Prime Day : découvrez les jeux offerts (spoilers : Mass Effect, Need For Speed Heat…)

Les membres Amazon Prime l’attendent chaque année avec impatience. Et la date du Prime Day 2022 est enfin tombée. Cette nouvelle édition aura lieu les 12 et 13 juillet prochains sur la célèbre plateforme d’e-commerce. Les abonnés Prime pourront bénéficier de promotions appréciables sur une grande variété de produits. L’occasion de se faire plaisir sans trop ponctionner son compte !

Et nous avons une bonne nouvelle pour les gamers. Pendant ces deux jours, six jeux vidéo seront offerts aux abonnés. Une fois acquis, ils seront à eux pour de bon. Il faudra juste ne pas oublier de les récupérer les 12 et 13 juillet, au risque d’être sacrément frustrés. Parmi les titres offerts, on retrouve notamment Mass Effect : Legendary Edition. Une édition qui compile les trois jeux Mass Effect remastérisés en 4K Ultra HD et agrémentés d’une quarantaine de DLC. Un gros morceau, en somme !

Prime Gaming : une flopée de jeux offerts pour l’été !

Les jeux de course Grid Legends et Need for Speed Heat seront également disponibles gratuitement. Du reste, plusieurs titres Star Wars seront de la partie : Jedi Academy, Jedi Knight II: Jedi Outcast et Star Wars Republic Commando. Pour rappel, l’abonnement Amazon Prime vous donne accès à Prime Gaming, synonyme de butin in game exclusif, de jeux offerts et d’un abonnement gratuit sur Twitch. Du 21 juin jusqu’au 23 juillet, 25 jeux seront ainsi proposés gratuitement aux abonnés. Voici la liste :

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

