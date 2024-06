Amazon Prime Gaming : 15 jeux gratuits à récupérer dont des œuvres cultes

Vous pouvez récupérer 15 jeux gratuits sur Amazon Prime Gaming jusqu’au 11 juillet prochain. Parmi cette large sélection, vous retrouverez des titres très populaires et salués par la critique et les joueurs.

Si vous pensez à récupérer les jeux gratuits d’Amazon Prime Gaming et de l’Epic Games Store toutes les semaines, votre ludothèque doit être particulièrement bien remplie. Il s’agit d’un bon moyen de mettre un peu d’argent de côté en attendant la baisse de prix des grosses productions de 2024.

Cet été, Amazon Prime Gaming compte encore gâté ses abonnés. Dès maintenant et jusqu’à mi-juillet, vous pouvez récupérer pas moins de 15 jeux gratuits grâce à votre abonnement Amazon, qui lance bientôt ses Prime Day 2024.

15 jeux gratuits à obtenir sur Amazon Prime Gaming en juin et juillet

Amazon organise ses Prime Day 2024 les 16 et 17 juillet prochains. L’occasion pour les consommateurs de profiter de promotions sur de nombreux articles en tous genres, dont des jeux vidéo. Dès maintenant et jusqu’au 11 juillet, vous pouvez même jouer sans dépenser le moindre centime en récupérant les titres offerts par Amazon Prime Gaming.

Deceive Inc, Tearstone : Thieves of the Heart, The Invisible Hand et Call of Juarez sont disponibles dès ce 25 juin sur la plateforme avant que des jeux supplémentaires s’ajoutent à cette liste le 27 juin, puis le 3 et le 11 juillet. Au total, vous pouvez obtenir 15 jeux gratuits grâce à Amazon Prime Gaming sur cette période.

N’oubliez pas qu’il faut impérativement disposer d’un abonnement Prime actif pour pouvoir les récupérer. Les titres les plus populaires de la sélection sont sans doute Hitman Absolution (même si cet opus n’a pas fait l’unanimité), Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge et le mythique STAR WARS™ : Knights of the Old Republic™ II — The Sith Lords.

Voici la liste des jeux offerts par Amazon Prime Gaming du 25 juin au 11 juillet :

Deceive Inc – 25 juin

Tearstone : Thieves of the Heart – 25 juin

The Invisible Hand – 25 juin

Call of Juarez – 25 juin

Forager – 27 juin

Card Shark – 27 juin

Heaven Dust 2 – 27 juin

Soulstice – 27 juin

Wall World – 3 juillet

Hitman Absolution – 3 juillet

Call of Juarez : Bound in Blood – 3 juillet

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge – 11 juillet

STAR WARS™ : Knights of the Old Republic™ II — The Sith Lords – 11 juillet

Alex Kidd in Miracle World DX – 11 juillet

Samurai Bringer – 11 juillet