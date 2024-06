Prime Day 2024 : la date a été dévoilée par erreur, c’est pour très bientôt !

© Envato

Selon Amazon UK, les Prime Day 2024 auront lieu les 16 et 17 juillet

Pendant 48 heures, Amazon casse le prix de nombreux produits

Cette opération spéciale est réservée aux membres Prime

Tous les ans, Amazon lance ses Prime Day pour les membres Prime. Durant cet événement sur 48 heures, le leader de la vente en ligne casse le prix de nombreux produits. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour faire de belles économies. Sauf que par erreur, l’entreprise a dévoilé la date de l’édition 2024. Ça approche !

📅 Les Prime Day 2024 auraient lieu les 16 et 17 juillet

Si vous effectuez une recherche depuis Google en étant localisé en Angleterre, un message indique que l’édition de cette année se déroulera les 16 et 17 juillet, “exclusivement pour les membres Prime” avec “deux jours d’offres exceptionnelles sur les plus grandes marques”. Il est possible que la branche britannique ait mis à jour sa page par erreur, avant l’annonce officielle. Si la date de la mi-juillet est très plausible, on attendra tout de même l’officialisation d’Amazon.

Pour rappel, les Prime Day se déroulent dans le monde entier. Les dates sont donc pareilles partout, aussi bien en Angleterre qu’en France. Alors si ces bons plans sont proposés du 16 au 17 juillet, vous avez une longueur d’avance pour vous préparer à mieux : voici nos recommandations.

Comment prendre une longueur d’avance pour les Prime Day ?

En marge des Prime Day, il est possible de prendre une belle avance en préparant au mieux cet événement et faire d’énormes économies :

Installez l’application Amazon sur votre smartphone et activez les notifications pour recevoir des alertes sur les offres, en temps réel

pour recevoir des alertes sur les offres, en temps réel Pensez à créer une liste de souhait pour les produits que vous envisagez d’acheter pour y accéder rapidement en cas de promotion

pour les produits que vous envisagez d’acheter pour y accéder rapidement en cas de promotion En amont, effectuez des recherches sur les produits que vous visez et leurs prix pour identifier les vraies bonnes affaires lors des Prime Day

lors des Prime Day Lors des Prime Day, quelques offres sont accessibles en avance pour les membres Prime alors pensez à jeter un oeil

Bien évidemment, tous les produits que vous visez ne profiteront pas de réductions. Mais il y a toujours de belles affaires à saisir dans la limite des stocks disponibles pendant ces 48 petites heures.