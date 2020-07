AMD Ryzen 4000G : du Zen 2 avec Radeon intégrée pour les PC desktop OEM

Attention toutefois, il s’agit toujours d’APU regroupant des coeurs basés sur une architecture Zen 2 et une partie graphique à base de Radeon Vega, le tout gravé en 7 nm. Malgré la nomenclature utilisée par le constructeur, il ne s’agit en effet pas encore de processeurs Zen 3, mais bel et bien de versions de bureau des Ryzen 4000 Mobiles. Autre (petite) déconvenue, ils s’adressent exclusivement au marché OEM et sont donc destinés à être directement intégrés par les fabricants d’ordinateurs et de mini PC.

Six nouveaux Ryzen et trois Athlon

Crédit : AMD

Les modèles dévoilés aujourd’hui par AMD composent deux gammes : la première destinée au grand public, la seconde (les modèles « Pro ») orientée vers le marché professionnel et la bureautique. Les modèles classiques vont de l’Athlon Silver 3050GE dual-core (4 threads) au puissant Ryzen 7 4700G doté de 8 coeurs (16 threads), avec un TDP de 35W ou 65W selon les modèles. Les fréquences maximales varient de leur côté entre 3,4 GHz et 4,4 GHz.

Crédit : AMD

AMD nous promet bien entendu des hausses conséquentes des performances, et une domination totale de l’offre d’Intel que ce soit en jeu, en utilisation bureautique ou même en encodage vidéo ou en rendu 3D. Le Ryzen 3 4300G est par exemple comparé au Core i3-9100, tandis que le Ryzen 7 4700G dépasse facilement le Core i7-9700. Il faut dire que côté jeux vidéo, l’IGP intégré à ces processeurs Intel n’est pas vraiment connu pour ses performances… Concrètement, il devrait être possible de jouer en Full HD en « low setting » de manière relativement fluide, au moins avec les modèles les plus véloces, le tout sans carte graphique additionnelle.

Crédit : AMD

Du côté des modèles « Pro », le portefeuille d’AMD accueille neuf nouveaux membres, du petot Athlon Silver Pro 3125GE au gros Ryzen 7 Pro 4750G. Ici aussi, on va du dual-core avec SMT à l’octocore (16 threads). Les fréquences maximales vont de 3,4 GHz à 4,4 GHz, et les TDP sont ici aussi de 35W ou 65W selon les modèles. Rappelons que la gamme Pro d’AMD intègre des technologies metttant l’accent sur la sécurité (vPro), la gestion (AMT – Active Management Technology) et le support à moyen terme (SIPP – Stable Image Platform Program), autant que sur les performances.