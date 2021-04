Among Us arrive cette année sur PS4 et PS5 avec du contenu exclusif

Among Us arrive cette année sur PS4 et PS5. PlayStation vient de le confirmer en ajoutant que les deux versions bénéficieront évidemment du crossplay et d’un contenu exclusif, à savoir un skin, un chapeau et un animal de compagnie Ratchet & Clank.

Bonne nouvelle pour les fans d’Among Us qui attendaient de pouvoir profiter du jeu multijoueur du moment sur leur console PlayStation. Presque deux ans après sa sortie, Among Us débarque finalement sur PS4 et PS5 cette année. PlayStation l’a officiellement confirmé lors du State of Play du 29 avril 2021. Il a dévoilé le teaser d’Among Us sur PS4 et PS5 avant de montrer 15 minutes de gameplay du tant attendu Ratchet & Clank : Rift Apart qui tirera parti du SSD de la PlayStation 5 pour des temps de chargement inexistants.

Le contenu exclusif d’Among Us sur PS4 et PS5 – Crédit : Innersloth

En plus de finalement sortir sur les consoles de salon de Sony, Among Us aura du contenu exclusif pour les joueurs PlayStation. Il s’agit d’un skin, d’un chapeau et d’un animal de compagnie sur le thème de Ratchet & Clank. D’ailleurs, le développeur Innersloth a récemment partagé ses objectifs en ce qui concerne le futur d’Among Us. Il a notamment révélé qu’il y aura bientôt la possibilité de jouer jusqu’à 15 avec l’arrivée d’un nouveau style artistique et des mises à jour plus fréquentes.

Les versions PS5 et PS4 d’Among Us seront évidemment compatibles avec le crossplay

Le jeu multijoueur de type party-game où les mensonges sont de mise pour gagner a été lancé il y a deux ans. Cependant, sa popularité a explosé l’année dernière. Sa disponibilité sur la quasi-totalité des plateformes, à savoir Android, iOS, PC, Nintendo Switch et bientôt Xbox one, Xbox Series, PS4 et PS5 en fait un jeu apprécié par les joueurs de tous âges.

Among Us est devenu un tel succès qu’Innersloth a dû laisser tomber l’idée de sortir le prochain opus. À la place, il se consacre uniquement au développement d’Among Us. Il propose donc des mises à jour régulières qui apportent du nouveau contenu. D’innombrables fan arts d’Among Us comme le magnifique diorama fabriqué avec des objets recyclés que nous vous avions récemment présenté sont régulièrement partagés sur les réseaux sociaux et les forums.

Bien entendu, Innersloth a confirmé qu’Among Us sur PS5 et PS4 comprendra « le crossplay, le multijoueur en ligne et de nombreuses réunions d’urgence ». Nous ne connaissons pas encore le prix du jeu sur les consoles PlayStation. Il faut probablement s’attendre à ce qu’il soit vendu aux environs de 4 euros comme c’est le cas sur PC et Nintendo Switch.

